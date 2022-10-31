從「學霸」化身新天龍國「肉霸」，《Black7喰肉》創辦人：「不想躺平，就站出來解決問題！」

交大機械系畢業，之後順利進入工研院工作，頂著高薪、高學歷的光環，陳禹同卻毅然在30歲那年出走科技業，在竹北開設第一間精緻肉舖專賣店，服務在地居民。「我們都戲稱新竹是個美食沙漠，但有誰願意跳下來解決這個問題?」陳禹同笑著說，陽光開朗的外型，正好呼應他內在的拚搏精神。

陳禹同從科技業出走，在竹北開設精緻肉舖專賣店，服務竹北居民。 圖/李清宇 攝影

從「一片田」到「小天母」，見證竹北的興起

生長在台北的陳禹同，從大學就來到新竹，至今已17個年頭。回想當年，他在竹北高鐵通車後不久，就搬遷到「當時還是一片田」的竹北，恰好見證竹北十多年來的蓬勃發展。

由於爸爸經營牛排館，陳禹同從小就在廚房走跳，自認「從小到大煎過不下10萬牛排」，過去和女友，就是後來的陳太太約會時，陳禹同總是帶著對方去吃城隍廟週邊的庶民小吃，女朋友問：「為什麼不帶我去吃牛排?」陳禹同自信地回答：「因為全世界最好吃的牛排就在我家！」

陳禹同從小在爸爸的廚房走跳，自認「全世界最好吃的牛排就在我家！」 圖/李清宇 攝影

對食物有豐富知識、講究品質的陳禹同，看見竹北人口不斷湧入，國際多元文化融合宛如「小天母」，餐飲選擇卻寥寥無幾，竹北居民想採購新鮮食材，只有美式賣場單一選項，讓他漸漸萌生出「我能如何改善這問題」的想法。

「我的理工背景讓我看見問題，就會想要去解決它，我認為我可以把竹北的飲食素質往上拉。」

將「好肉文化」帶進家庭，力挺第一線醫護防疫

陳禹同開設的「Black7喰肉」肉品專賣店，從產地進口、運送到店面，在交到消費者手上，全程採-19度低溫保鮮，確保肉質的新鮮可口。不同於美式賣場需要一次大量採購，「Black7喰肉」讓消費者吃多少就買多少、吃完了再買，不佔冰箱空間，也不用怕肉品存放太久損失鮮度。

除了販賣肉品，陳禹同還提供私廚代客烹調服務，與其說是「煮給客人吃」，不如說是「教客人怎麼煮」，「Black7喰肉」使用一般家庭常見的鍋具設備，烹調時顧客可以在旁邊學，就是為了要將「好肉文化」帶進竹北家庭，讓大家在家吃飯，能夠吃得開心又健康。

陳禹同販賣精緻肉品還附帶私廚烹調教學，將「好肉文化」帶進社區和家庭。 圖/李清宇 攝影

疫情期間，「Black7喰肉」營業額不降反升，顯見陳禹同真的懂竹北家庭的需求！由於高中輔導老師是因SARS傳染病過世，讓陳禹同對疫情的衝擊特別有感，因此他將店鋪部分營利投入公益，資助第一線醫護人員防疫，期盼能帶領店鋪朝「企業公民」的方向邁進，營造「社會、企業、家庭」的共好循環。

竹北家長的集體煩惱，「總要有人出來解決！」

在陳禹同的社群網站中，滿滿都是一歲女兒的照片，看得出來他對家庭的重視。陳禹同的教養觀念，啟蒙於媽媽；陳禹同的媽媽從事幼教，是台灣第一批取得蒙特梭利認證的師資，透過媽媽的親身示範，加上自己過去在補教界的經歷，陳禹同也為孩子描繪了一幅清晰的教育藍圖。

陳禹同重視孩子的教育，對於竹北「學校不足、建設速度趕不上人口增長速度」等問題相當有感。 圖/李清宇 攝影

然而，和竹北大多數家有幼兒的家長一樣，陳禹同經常為孩子「沒學校可讀、沒有親子公園可去」而煩惱，於是，他再度運用科技人的思維，想著：「我能如何改善這問題?」

在家人的支持下，陳禹同決定站出來參選竹北市民代表。「竹北市台灣的矽谷，有80%都是外來人口，許多人都選擇竹北為養兒育女的『家』，但是竹北的基礎建設、學校興建都要迎頭趕上才行，我想要代表我們這一代的年輕父母，加速』推動竹北的發展。」

提升城市「暖實力」，「禹」你一「同」點亮竹北

小時候曾旅居國外、集結理工科技、餐飲美食、教育專業於一身的他，希望能善用在地資源、提升竹北的教育環境，「讓孩子不用出國也能有競爭力。」此外，他也想為孩子多爭取幾座親子公園，讓家庭族群假日不用往外跑，孩子能就近跑跳放電、親近自然，最後舉辦客家文化節嘉年華的動機，也能讓竹北充滿更多暖實力。

陳禹同期盼能代表年輕家長發聲，讓政府聽見人民的需求。 圖/陳禹同 竹北市民代表參選人FB

對於竹北市區常見的「路不平、燈不亮、交通太壅擠」，陳禹同也發揮機械本科專業，期盼能引進最新科技，讓居民生活更便利，也讓竹北成為智慧科技城市示範場域，點亮城市個性。

從餐飲業跨足政壇，陳禹同認為自己最大的優勢是：「我開店做生意，民眾有問題可以直接上門來找我！」他期盼自己能成為「最貼近人民」的橋樑，讓政府聽見人民的聲音，上下攜手共同建設這美好家園，讓竹北不只擁有科技「硬實力」，還能提升讓下一代更有餘裕發展的「軟實力」，以及多元繽紛、友善各族群的「暖實力」，引航竹北新世代昂首前行。

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