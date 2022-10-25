快訊

屏東佳冬凶案！鄰居不睦爆口角 揮刀砍人一死三傷

「你們都得死！」聖路易高中槍案3死6傷 1女生正面撞見 槍卡住逃死劫

三峽嚴重車禍！軍用卡車與機車擦撞 雙載母女命危送醫

吳德榮：熱帶擾動發展成颱機率高 迎風面水氣將增多

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
24日20時歐、美模式模擬30日20時天氣圖顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高。美國模式(GFS)模擬在比較遠的位置北轉(左圖)，歐洲模式(ECMWF)模擬則在呂宋島附近北轉(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)。圖／取自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄
24日20時歐、美模式模擬30日20時天氣圖顯示，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高。美國模式(GFS)模擬在比較遠的位置北轉(左圖)，歐洲模式(ECMWF)模擬則在呂宋島附近北轉(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)。圖／取自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高，不過路徑不確定性很大，須持續觀察。

吳德榮指出，由於晴空「輻射冷卻效應」，今日清晨截至6時10分全台平地最低氣溫依序為：花蓮(壽豐鄉)14.8度，台東(鹿野鄉)14.9度，苗栗(公館鄉)15.7度。各地區平地最低氣溫為：北部(新北深坑區)17.2度，中部(彰化芬園鄉)17.6度，南部(台南後壁區)18.6度。今晨南部山區有零星飄雨。

吳德榮指出，今晨各地區平地最低氣溫大都在15至19度；最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今起至周四(27日)天氣穩定，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率。

吳德榮說，今日冷空氣強，北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；各地氣溫：北部17至25度，中部18至30度，南部19至31度，東部15至29度。明(26)日、週四冷空氣逐日減弱，各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷；明晨平地最低氣溫仍在15至17度左右。

至於，周三前可能發展出的「奈格」颱風，目前路徑不確定性大。吳德榮表示，周五至下周一(28至31日)迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部的局部雨亦逐日增多，但雨勢的大小，得視擾動靠近的程度；背風面則仍為晴時多雲的天氣。

吳德榮 彰化

延伸閱讀

花蓮鯉魚潭清晨14.8度 吳德榮：天氣穩定偏涼

白天防較大雨勢 吳德榮：今天冷空氣南下 濕涼微冷

熱帶低壓不排除成颱「路徑類似尼莎」 吳德榮：周末共伴效應防致災雨

尼莎颱風共伴效應 致災風雨威脅台灣 吳德榮：3典型秋颱特徵

相關新聞

民眾哀「為何每到周末就下雨」？鄭明典曝原因

近期天氣不穩定，民眾好不容易盼到周末，卻常要冒雨出遊，甚至生出「怎麼周末總在下雨」的怨氣，中央氣象局長鄭明典今（25日）就在臉書發文，解密「周末必雨」之謎。

吳德榮：熱帶擾動發展成颱機率高 迎風面水氣將增多

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高，不過路徑不確定性很大，...

邊境解封後防疫旅館退場 醫師憂入境、國內旅客交叉感染

「零加七」政策上路後，防疫旅館全面退場後，有醫師憂心入境、國內旅客會混居，要如何避免交叉感染？政府有沒有SOP？否則解封後，對旅館業者來說反而是負擔。有業者坦言，卸下防疫旅館任務後，依規定會全面大清消，但客人仍對前身是防疫旅館有疑慮，化解疑慮成為目前課題。

真的免費！高雄洲際飯店招百名祕密客入住體驗一泊二食

想免費住星級頂級飯店嗎?機會來了，高雄洲際酒店慶祝開幕滿周年，將海選100名星級密探免費入住，享用餐酒晚宴、全自助式經典...

【專家之眼】政府失職 卻打算用浪浪生命承擔

農委會將在下個月初前，重新審視「收容動物零撲殺」（俗稱「零安樂死」）政策。台灣會有如此多的遊蕩動物，並非動物造成的，多是...

4大重點河川「愈治愈髒」 嚴重汙染河段年增178%

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看北港溪、二仁溪、老街溪、新虎尾溪，被列為重點整治河川，卻「愈治愈髒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。