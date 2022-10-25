吳德榮：熱帶擾動發展成颱機率高 迎風面水氣將增多

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動，發展成颱的機率高，不過路徑不確定性很大，須持續觀察。

吳德榮指出，由於晴空「輻射冷卻效應」，今日清晨截至6時10分全台平地最低氣溫依序為：花蓮(壽豐鄉)14.8度，台東(鹿野鄉)14.9度，苗栗(公館鄉)15.7度。各地區平地最低氣溫為：北部(新北深坑區)17.2度，中部(彰化芬園鄉)17.6度，南部(台南後壁區)18.6度。今晨南部山區有零星飄雨。

吳德榮指出，今晨各地區平地最低氣溫大都在15至19度；最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今起至周四(27日)天氣穩定，各地大多晴時多雲；南部山區偶有零星少量飄雨的機率。

吳德榮說，今日冷空氣強，北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；各地氣溫：北部17至25度，中部18至30度，南部19至31度，東部15至29度。明(26)日、週四冷空氣逐日減弱，各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷；明晨平地最低氣溫仍在15至17度左右。

至於，周三前可能發展出的「奈格」颱風，目前路徑不確定性大。吳德榮表示，周五至下周一(28至31日)迎風面水氣逐日增多，大台北、東半部的局部雨亦逐日增多，但雨勢的大小，得視擾動靠近的程度；背風面則仍為晴時多雲的天氣。