不當水環境建設恐擾動河川 環團籲從源頭改善汙染

台灣河川水質整治成效待改善，環團表示，許多地方政府近年興建沒必要的水環境建設硬體，反而擾動自然河川生態，若要提升水質，應從源頭減少汙染才能真正治本，即使乾旱導致水量減少，還是可以控制汙染濃度。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，河川水質跟民生用水息息相關，降低汙染要從源頭把關，而非推給氣候問題，例如南部的東港溪近年治水雖有改善，成效仍有限，主因就是源頭畜牧廢水沒有解決，而東港溪的水又會流到鳳山水庫，因此水庫水質骯髒。

粘麗玉表示，許多地方政府積極跟水利署爭取水環境建設，但有些根本是不必要的硬體，甚至可說是擾動河川生態，例如沒必要整治的野溪也跟著整治，或是原本彎曲繞流的河川被截彎取直後，反而阻撓伏流水進入河川，若不從源頭改善水質，「河川做得再漂亮都是假象」。

台南社區大學環境小組研究員吳仁邦表示，他觀察這兩年台南溪水仍保有一定流量，上中下游的降雨分布跟水質測站位置也有關聯，水質變差不能直接歸責於整體雨量變少，且若因降雨量低就導致汙染濃度增高，就代表汙染沒有改善，應從源頭控管汙染量才能治本。

吳仁邦表示，台灣改善河川水質的做法跟全世界差不多，多半是透過提高汙水接管率等措施，不過日本曾透過特殊菌種、酵素來改善水質，台灣也應該更積極努力探討更先進、更有效的方式，降低河川汙染源。