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全台4重點整治河川「越治越髒」？ 環保署：改善民生、畜牧汙水

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
北港溪。本報資料照片
北港溪。本報資料照片

台灣部分河川汙染發臭、偶有魚群暴斃，環保署前年擇定全台七大重點整治河川，其中北港溪、二仁溪、老街溪、新虎尾溪等四條河川嚴重汙染長度卻變長，遭質疑「愈治愈髒」。環保署說，去年乾旱及暴雨影響水質，今年汙染測站已減少，將加強改善民生及畜牧汙水。

全台有50條主要河川，氨氮汙染長期為水質最頭痛項目之一，北部的南崁溪、老街溪，中部的北港溪、新虎尾溪，南部的急水溪、二仁溪、東港溪，全流域的氨氮改善率為全台「後段班」。行政院核定四年26億元的「永續水質推動計畫」，擬削減這七大河川的氨氮及特定汙染量，自109年執行至今效果有限。

環保署依照生化需氧量、溶氧量、氨氮、懸浮固體等數值，評判「河川汙染指數（RPI）」，指數大於6代表「嚴重汙染」。經過一年多整治，去年急水溪、南崁溪、東港溪的嚴重汙染河川長度下降，但其餘四條河川上升。

根據統計，北港溪的嚴重汙染河川長度從11.75公里增為19.07公里，二仁溪從15.72公里增為22公里，老街溪從0.65公里增為1.81公里，新虎尾溪從10.84公里增為12.95公里。

針對四大河川「變髒」，環保署說，主因是去年乾旱嚴重，降雨量比前三年平均少42.7%，河川基流量變少，汙染物濃度相對增高；去年豐水期降雨量又比前三年平均多29%，短時間強降雨現象嚴峻，容易擾動粒狀汙染物、影響水質。

環保署表示，汙水處理到放流水標準才能排出，只要河川保持基流量，就可達到維護環境目的，長期而言水質仍有改善，去年有七個水質嚴重汙染的測站，今年截至10月只剩下四個，整體來說朝好的方向走。

環保署說，河川汙染主要來自民生汙水跟畜牧廢水，將持續跨部會合作，內政部營建署針對人口密集區加強汙水下水道接管，農委會也輔導改善畜舍、利用畜牧糞尿，避免直接排入河川。

水質 環保署 重汙染 水資源 河川汙染

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