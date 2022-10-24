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颱風「奈格」恐生成！明放晴但早晚溫差近10度 這日將變天

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明天放晴但早晚溫差近10度 這天起又將變天

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局表示，明天東北季風影響，水氣偏少，各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，示意圖。報系資料照
中央氣象局表示，明天東北季風影響，水氣偏少，各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，示意圖。報系資料照

中央氣象局表示，明天東北季風影響，水氣偏少，各地為多雲到晴、陽光露臉的天氣，僅宜花地區及大台北山區有零星短暫雨，午後南部山區亦有零星短暫陣雨，不過民眾要注意日夜溫差明顯。

氣象局說，明日氣溫方面，北部及東北部低溫18、19度，其他地區低溫約20至23度，白天高溫北部及宜花25、26度，中南部及台東27至30度，中南部日夜溫差較大，請注意溫度變化適時添加衣物以免受涼。

氣象局也預估，菲律賓東方海面的低壓帶有機會持續發展為熱帶擾動，也不排除有成颱可能，屆時將成為今年第22號颱風奈格，但路徑預測上仍有不確定因素，是否會接近台灣還有待觀察。

氣象局說，周五至下周一東北風增強，屆時台灣附近水氣增加，北部、東半部迎風面雨勢將會比較明顯，其他地區仍為多雲到晴。

氣象局 低溫 高溫

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