機車族守法待轉竟受波及殞命 機促會：不應強制兩段左轉

台北市大安區昨日凌晨發生一起死亡車禍，起因於兩輛汽車發生碰撞，波及守法在待轉區停等的機車騎士，結果該騎士送醫後不治身亡。長期關心道路平權議題的機車路權促進會（機促會）今日表示，有學過物理就會知道，兩個物體以直角相撞，就會往45度的切線方向飛出去，這時在待轉區的騎士就是遭殃的一群。

根據警方調查，初步判定車禍起因是轉彎車未禮讓直行車。昨日凌晨何男開著銀色車輛從北市大安區敦化南路北向行駛，到和平東路、敦化南路口要左轉時，車頭與對向車道楊男所開的休旅車發生碰撞。楊男車輛因衝擊力道，被撞飛滑行，波及到當時停在和平東路東向待轉區內停等紅燈的騎士朱男，受方騎士送往國泰醫院，仍內出血、氣血胸，由院方宣告不治，另一名汽車駕駛僅外表小擦傷、有頭暈狀況。

機促會表示，在路口只要有左轉車搶快，跟對向直行車發生碰撞，相撞後車輛依據物理定律就會往45度的切線方向而去，機車待轉區就會遭殃，且這種車禍型態已經不知道發生幾百次了。

機促會過去長期爭取機車不強制兩段式左轉，並與各縣市政府會勘、開會爭取開放許多路口機車直接左轉。機促會表示，有能力切到內線車道直接左轉的機車，就不該強制他們兩段式左轉，這不只是為了通行效率的問題，還有安全、路口淨空的原則在裡面。

機促會直言，政府長期拿外側左轉、鬼切等極端的不良駕駛案例來反駁，但其實三寶是不分車種的，物理原則也不會因為駕駛人的不同就有變化，他們希望交通單位不要再違背自然世界的運作方式。