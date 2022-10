華航線上旅展25日開跑 購票享多項優惠還能抽機票

華航2022年線上旅展將於明天(25日)上午9時正式開跑,多條航線超值限時促銷,三大全新航點台北-宿霧新台幣4800元起(未稅),台北-峴港6500元起,台北-清邁7000元起,而國人喜愛的日本航線,如台北-琉球(沖繩)也只要7566起(未稅),萬元以下即可划算出國,購票再加碼登錄活動網站抽免費機票,玩轉全球就等這一檔。

華航表示,2022 ITF台北國際旅展將於11月4日登場,華航線上旅展搶先開跑,以「Looking forward to seeing you again 期待與您再次相逢」精神,在官網推出為期35天優惠促銷活動,為殷切期待出國的民眾,推出多條精選航線促銷活動。台北-福岡新台幣9790元起、台北-東京10947元起、台北-帛琉獨家航線9000元起(以上均為未稅價)。

長程航線部分,台北-布里斯本20,470元起、台北-溫哥華22,250元起、台北-維也納TWD 25,365元起,與旅客一起迎接久違的出國旅遊,想要聰明省錢,搭乘中華航空最好康(以上均為未稅價)。

華航指出,第四季全線規劃增班五成,每週提供超過300班的航班服務,為歡慶新開航點,華航擴大回饋旅客,購票指定航點加碼24張免費機票大方送,線上旅展活動期間自10月25日上午9時起至11月28日23時59分止,華夏會員透過全通路購買台灣出發之華航及華信國際線航班機票(含兒童),並至活動網頁完成登錄,就有機會抽中新開航線機票,菲律賓宿霧、越南峴港、泰國清邁三大航點經濟艙來回機票各8張,搭乘華航暢遊東南亞。

為回饋華夏會員,華航官網同步線上旅展推出最愛航點票選活動,邀請會員朋友從15大航點中選出心目中最喜愛的航點,華航將自得票最高前三大航點投票者中,每航點隨機抽出8位幸運會員獲得「5折機票」,以超值半價優惠買下最想去的航線機票,輕鬆出國。