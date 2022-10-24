華航線上旅展25日開跑 購票享多項優惠還能抽機票

華航2022年線上旅展將於明天（25日）上午9時正式開跑，多條航線超值限時促銷，三大全新航點台北-宿霧新台幣4800元起（未稅），台北-峴港6500元起，台北-清邁7000元起，而國人喜愛的日本航線，如台北-琉球（沖繩）也只要7566起（未稅），萬元以下即可划算出國，購票再加碼登錄活動網站抽免費機票，玩轉全球就等這一檔。

華航表示，2022 ITF台北國際旅展將於11月4日登場，華航線上旅展搶先開跑，以「Looking forward to seeing you again 期待與您再次相逢」精神，在官網推出為期35天優惠促銷活動，為殷切期待出國的民眾，推出多條精選航線促銷活動。台北-福岡新台幣9790元起、台北-東京10947元起、台北-帛琉獨家航線9000元起（以上均為未稅價）。

長程航線部分，台北-布里斯本20,470元起、台北-溫哥華22,250元起、台北-維也納TWD 25,365元起，與旅客一起迎接久違的出國旅遊，想要聰明省錢，搭乘中華航空最好康（以上均為未稅價）。

華航指出，第四季全線規劃增班五成，每週提供超過300班的航班服務，為歡慶新開航點，華航擴大回饋旅客，購票指定航點加碼24張免費機票大方送，線上旅展活動期間自10月25日上午9時起至11月28日23時59分止，華夏會員透過全通路購買台灣出發之華航及華信國際線航班機票（含兒童），並至活動網頁完成登錄，就有機會抽中新開航線機票，菲律賓宿霧、越南峴港、泰國清邁三大航點經濟艙來回機票各8張，搭乘華航暢遊東南亞。

為回饋華夏會員，華航官網同步線上旅展推出最愛航點票選活動，邀請會員朋友從15大航點中選出心目中最喜愛的航點，華航將自得票最高前三大航點投票者中，每航點隨機抽出8位幸運會員獲得「5折機票」，以超值半價優惠買下最想去的航線機票，輕鬆出國。