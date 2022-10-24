華航線上旅展25日開跑 獨家航點等你發掘

華航2022年度線上旅展將於明日上午9時正式開跑，多條航線超值限時促銷，三大全新航點台北-宿霧4800元起，台北-峴港6500元起，台北-清邁7000元起，國人喜愛的日本航線，如台北-沖繩也只要7566起，相當划算，華航更推出獨家的台北-帛琉航線，僅需9000元。

華航表示，今年ITF台北國際旅展將於11月 4日登場，華航線上旅展搶先開跑，以「Looking forward to seeing you again 期待與您再次相逢」精神，在官網推出為期35天優惠促銷，為殷切期待出國的民眾，推出多條精選航線促銷活動。

華航說，台北-福岡9790元起、台北-東京10947元起、台北-帛琉獨家航線9000元；長程航線台北-布里斯本20,470元起、台北溫哥華22250元起、台北維也納25365元起，與旅客一起迎接久違的出國旅遊。

華航第四季全線規劃增班五成，每周提供超過300班的航班服務，為歡慶新開航點，華航擴大回饋旅客，購票指定航點加碼24張免費機票大方送，線上旅展活動期間明日上午9時起至11月28日止，華夏會員透過全通路購買台灣出發之華航及華信國際線航班機票（含兒童），並至活動網頁完成登錄，就有機會抽中新開航線機票，菲律賓宿霧、越南峴港、泰國清邁三大航點經濟艙來回機票各8張。