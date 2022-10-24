明年將有近百郵輪抵台 這艘船將搶頭香

中央流行疫情指揮中心於昨日正式核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，並同時解除前年2月6日起示禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」，正式宣告國際郵輪來台解封。台灣郵輪旅客在2018年、2019年都有破百萬人次，可說是郵輪旅遊的全盛時期，其中旅客量最大的基隆港，每年停靠郵輪有近3百航次，也帶動旅行社、免稅店、精品、伴手禮等產業鏈，旅客在基隆靠港也方便前往台北市旅遊，但這片榮景因新冠肺炎疫情而中止。

在持續近3年的「禁郵令」解除後，郵輪產業終於露出曙光，據台灣港務公司預報，明年將有99航次的郵輪將抵台，包括基隆港79航次、高雄港及基隆港各10航次，搶頭香抵台的則是由地中海郵輪公司經營的嘉麗號，將於明年1月24日靠港。

交通部航港局表示，已將操作指引函知郵輪相關業者，歡迎國際郵輪恢復訪台，促進郵輪產業發展。航港局說明，考量郵輪屬人群高度密集、長航程、脆弱族群旅客比例相對高的特殊旅遊型態，並參考歐盟、美國與澳洲郵輪防疫措施，以此擬訂國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引。

關於母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果，且登船日若有症狀須再次快篩，另由郵輪業者提供防疫包，建議旅客於航程中每三天進行快篩。

航港局說，若旅客於自主防疫期間則建議暫緩登船；如需搭乘，登船後須每2日快篩至自主防疫期滿；倘出現陽性確診者，航程期間輕症於船上隔離，重症下船就醫，確診者之密切接觸者，由船醫每日進行快篩。

掛靠入境旅遊部分，疫苗部分建議與母港指引相同，旅客自郵輪下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果；若登岸日有症狀仍須再次快篩才能入境。