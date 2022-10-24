失智個管分流新制不暫緩 祝健芳：期待教育訓練再強化

衛福部先前預告2023年元旦起，將取消失智者「同時」使用長照A單位，及共照中心個管服務，新制將只能二選一，對失智家庭衝擊嚴重。上周召開公聽會，逾40家失智相關照護單位都出面呼籲暫緩新制上路。衛福部長照司司長祝健芳今表示，今早已與相關團體開會討論，沒有所謂暫緩上路，整體方向還是要讓更多需要幫助的家庭得到幫助。

衛福部2023年元旦起，將取消符合長照需求(CMS)等級2-8級之失智者共同獲得長照A單位（社區整合型服務中心），及失智共同照護中心個管服務，新制將只能二選一。上週公聽會上，祝建芳強調，中央念茲在茲的是9萬多名仍待接觸的個案，希望新制能夠主動去接觸個案，將個案轉到轄區內共照中心提供服務；也會再召開專家會議討論。

祝健芳今出席「日照微電影首映會」會後受訪表示，政府為展現減輕照顧者壓力方式，從預算、長照單位布建點、服務措施布建設計，整體已達到目標值的67%，也一直在努力，希望113年可以涵蓋率拉到75%以上，讓有需要的長輩都可以得到幫忙。

針對失智分流新制，祝健芳則說，今早已和專家、TADA（台灣失智症協會）代表開會討論，討論後會走的方向是，如何讓個案「不因為分流而得不到需要的幫忙」討論相關機制，「沒有所謂新制的暫緩上路」。

但新制上路後，恐讓A長照單位的個案師負擔過大。祝健芳則說，確實不同體系有不同狀況，失智共照中心中也有非失智專業者，主要是「人的問題」，與體系關係不大，像是老盟也有強調，A單位相關培訓機制，在失智這塊有缺乏，未來需要加強。

因此，未來長照司或將在專業課程中，把失智照護列為必須的教育課程，不管事職前、在職的部分。祝健芳指出，很樂意看失智專家提供強化的課程內容，列入繼續教育中，同時工作手冊中的指引也會強化。

長照單位擔憂新制上路後恐讓經費縮水，長照服務難以為繼。祝健芳直言，「這部分完全是誤解」，長照司看了各單位的服務案量，本來就在醫院就醫的個案有9萬多筆，但共案的僅2萬筆，主要是希望醫院內部橫向聯繫能夠強化，趕緊轉介到長照資源中，透過診斷碼積極去接觸，這也是失智中心成立後很重要的任務，就是「協助疑似個案確診」。

祝健芳表示，今早與會的專家、團體代表也都表示，協助確診是他們本來就可以提供的付務項目，但只是擔心個案不願意進來。不過，祝健芳強調，只要個案願意接受評估，6個月內有協助個案確診，相關的給付費用都會照給。