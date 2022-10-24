快訊

接種高端疫苗者赴日 高端宣布：年底前免費提供PCR檢測服務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失智個管分流新制不暫緩 祝健芳：期待教育訓練再強化

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
衛福部長照司司長祝健芳（中）今出席「日照微電影首映會」。記者鄒尚謙／攝影
衛福部長照司司長祝健芳（中）今出席「日照微電影首映會」。記者鄒尚謙／攝影

衛福部先前預告2023年元旦起，將取消失智者「同時」使用長照A單位，及共照中心個管服務，新制將只能二選一，對失智家庭衝擊嚴重。上周召開公聽會，逾40家失智相關照護單位都出面呼籲暫緩新制上路。衛福部長照司司長祝健芳今表示，今早已與相關團體開會討論，沒有所謂暫緩上路，整體方向還是要讓更多需要幫助的家庭得到幫助。

衛福部2023年元旦起，將取消符合長照需求(CMS)等級2-8級之失智者共同獲得長照A單位（社區整合型服務中心），及失智共同照護中心個管服務，新制將只能二選一。上週公聽會上，祝建芳強調，中央念茲在茲的是9萬多名仍待接觸的個案，希望新制能夠主動去接觸個案，將個案轉到轄區內共照中心提供服務；也會再召開專家會議討論。

祝健芳今出席「日照微電影首映會」會後受訪表示，政府為展現減輕照顧者壓力方式，從預算、長照單位布建點、服務措施布建設計，整體已達到目標值的67%，也一直在努力，希望113年可以涵蓋率拉到75%以上，讓有需要的長輩都可以得到幫忙。

針對失智分流新制，祝健芳則說，今早已和專家、TADA（台灣失智症協會）代表開會討論，討論後會走的方向是，如何讓個案「不因為分流而得不到需要的幫忙」討論相關機制，「沒有所謂新制的暫緩上路」。

但新制上路後，恐讓A長照單位的個案師負擔過大。祝健芳則說，確實不同體系有不同狀況，失智共照中心中也有非失智專業者，主要是「人的問題」，與體系關係不大，像是老盟也有強調，A單位相關培訓機制，在失智這塊有缺乏，未來需要加強。

因此，未來長照司或將在專業課程中，把失智照護列為必須的教育課程，不管事職前、在職的部分。祝健芳指出，很樂意看失智專家提供強化的課程內容，列入繼續教育中，同時工作手冊中的指引也會強化。

長照單位擔憂新制上路後恐讓經費縮水，長照服務難以為繼。祝健芳直言，「這部分完全是誤解」，長照司看了各單位的服務案量，本來就在醫院就醫的個案有9萬多筆，但共案的僅2萬筆，主要是希望醫院內部橫向聯繫能夠強化，趕緊轉介到長照資源中，透過診斷碼積極去接觸，這也是失智中心成立後很重要的任務，就是「協助疑似個案確診」。

祝健芳表示，今早與會的專家、團體代表也都表示，協助確診是他們本來就可以提供的付務項目，但只是擔心個案不願意進來。不過，祝健芳強調，只要個案願意接受評估，6個月內有協助個案確診，相關的給付費用都會照給。

失智症 長照 衛福部

延伸閱讀

「他們都想害我！」…不想成為醫院每天上演的失智混亂戲碼，預防失智你該馬上做的7件事

民團籲暫緩失智分流新制 專家：失智共照與A個管不能一刀切

變異株發威 上周驗出美德英返台三例BQ家族變異株

屏東失智翁騎車150公里 台東警颱風夜凌晨協尋回家

相關新聞

找回人與生俱來的本能 李依瑾：生命是一場奇異恩典

消失螢光幕前好一段時間的李依瑾，在這兩年內人生發生了好多變化，她笑說只能用「奇異恩典」來形容這一切經歷。

明年將有近百郵輪抵台 這艘船將搶頭香

中央流行疫情指揮中心於昨日正式核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，並同時解除前年2月6日起示禁止國際郵輪...

颱風尼莎農損2890萬元 宜蘭最多、二期水稻最傷

行政院農業委員會今天更新颱風尼莎農損統計，合計損失金額約新台幣2890萬元，以宜蘭占逾4成最高；農產損失則是以二期水稻為...

失智個管分流新制不暫緩 祝健芳：期待教育訓練再強化

衛福部先前預告2023年元旦起，將取消失智者「同時」使用長照A單位，及共照中心個管服務，新制將只能二選一，對失智家庭衝擊...

拯救孩童發展遲緩 全聯佩樺基金會攜學生社團前進偏鄉

仍看不見終點的疫情不只影響了所有人的日常生活，對於正在發展感官能力的年幼孩子們來說，外出機會減少、見到的人都戴著口罩看不...

永豐餘志工陪伴共讀 讓噴火龍暴躁兒變成溫柔幸福蛋

陪伴共讀是平撫孩子暴躁情緒的最佳利器！「永豐餘台東小學堂」志工陪讀活動進入第8年，期間不因疫情而中斷每週30分鐘的視訊共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。