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拯救孩童發展遲緩 全聯佩樺基金會攜學生社團前進偏鄉

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國立臺北護理健康大學語言治療與聽力學系的學生們前進澎湖協助當地民眾與兒童進行語言暨聽力篩檢。圖／全聯佩樺基金會提供
國立臺北護理健康大學語言治療與聽力學系的學生們前進澎湖協助當地民眾與兒童進行語言暨聽力篩檢。圖／全聯佩樺基金會提供

仍看不見終點的疫情不只影響了所有人的日常生活，對於正在發展感官能力的年幼孩子們來說，外出機會減少、見到的人都戴著口罩看不到表情，成了阻礙語言、情緒表達發展的最大阻礙之一。

澎湖馬公市的社區營造中心裡，國立臺北護理健康大學語言治療與聽力學系的學生們正在為澎湖地區學齡前兒童進行免費的語言與聽力篩檢活動，由於澎湖地區人力外流嚴重，當地醫療院所及教育機構亦無多餘人力探查及評估兒童之聽力狀況及語言能力。

而小晨（化名）正是因為疫情期間相對文化語言的刺激變少，導致詞彙量的不足、講話參雜著鄉音，甚至不願意開口講話，疑似語言發展遲緩，經由全聯佩樺基金會大專院校服務性質社團支持補助計畫的協助，支持大學生前往澎湖進行語言暨聽力篩檢，將有構音異常、無法將字彙組成簡單句子的小晨進行通報，轉介中心協助孩童後續的發展追蹤，幫助小晨家長掌握早療的黃金時機，讓小晨能夠體會到開口互動表達的美好。

全聯佩樺基金會執行長蔡亞璇表示，出身於偏鄉地區或弱勢家庭的孩子，其基本福祉卻可能受經濟、社區環境、家庭功能不健全等因素影響而犧牲，期盼能夠集結青年志工的關懷與付出，幫助兒童健康成長、提升學習能力，進而發展自我、建立信心。

全聯福利中心以打造「公益的賣場」為目標，全聯佩樺圓夢基金會亦鼓勵大專院校之學生社團利用寒暑假期間深入地方，關懷偏遠地區弱勢族群，本計畫歷年來已協助逾700支營隊服務、服務超過12萬名兒少。2023年寒假活動提案即將開跑，11月1日至11月15日為線上申請時間，歡迎有志服務的學生踴躍至「青春有夢 投愛偏鄉」網路平台提出申請。

活動網址：https://youthdream.phdf.org.tw/article/information

學生們發揮愛心與耐心，仔細位孩子進行語言理解表達及構音篩檢。圖／全聯佩樺基金會提供
學生們發揮愛心與耐心，仔細位孩子進行語言理解表達及構音篩檢。圖／全聯佩樺基金會提供
志工學生幫兒童配戴耳鏡進行純音聽力檢查。圖／全聯佩樺基金會提供
志工學生幫兒童配戴耳鏡進行純音聽力檢查。圖／全聯佩樺基金會提供

語言 澎湖 疫情 營隊

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