永豐餘志工陪伴共讀 讓噴火龍暴躁兒變成溫柔幸福蛋

陪伴共讀是平撫孩子暴躁情緒的最佳利器！「永豐餘台東小學堂」志工陪讀活動進入第8年，期間不因疫情而中斷每週30分鐘的視訊共讀，累積超過3500個小時，不少今年畢業的孩子們閱讀能力與專注度明顯提升，且原本情緒從尖銳易怒，如同噴火龍般，現在成為充滿溫暖、貼心的幸福蛋，且充滿自信。

上週末(22-23日)，來自台東家扶中心的孩子北上與永豐餘志工相聚，攜手暢遊動物園，參觀鐵道博物館，共度歡樂時光。兩天行程洋溢著歡聲笑語，小朋友最後紅著眼眶，依依不捨道別。

永豐餘長期投入「台東小學堂」志工陪讀，起心動念為永豐餘是台東在地大型企業，基於人親土親的初衷，關懷陪伴、守護在地孩子，藉由埋下閱讀種子，建立起長期穩定的支持系統，實踐利他的企業責任，為社會帶來正向良善循環。

永豐餘號召20名志工以一對一方式，與台東家扶中心孩子遠端視訊共讀，每週共讀時間，永豐餘的辦公室總是充滿著讀書聲與歡笑聲。這麼多年來，志工們與孩子一起閱讀、一起分享，長期陪伴的力量從微小處慢慢綻放，逐步看到開花結果。

「永豐餘台東小學堂」孩子大都來自經濟相對弱勢的單親或隔代教養家庭，家庭生計生存不易，經濟收入不穩定，以致於容易有挫折或失落的經驗。

今年小學堂歡送六位畢業生，其中三位自一年級加入，初期懵懵懂懂與電腦螢幕中的志工讀書聊天，至今他們身高都已超越志工，不僅閱讀能力提升，學習專注度與心理層面也有所蛻變。

小哲原本性格暴躁易怒，動不動就生氣，有如皮卡丘卡通中的噴火龍，常與同學朋友發生衝突，然而志工每週固定與小哲互動，面對小哲的憤怒情緒，給予溫柔與包容，使小哲慢慢褪去尖銳武裝，學習到情緒原來可以有不同的表達方式，現在的他充滿溫暖，有如小太陽、幸福蛋。

永豐餘資深志工史小姐表示，即使只是每週短短30分鐘的陪伴，鏡頭打開那一刻孩子笑臉，就是最美好的收穫，看到孩子漸漸在成長，感覺一切付出都值得了。

台東家扶中心鍾澤胤主任表示，感謝永豐餘志工多年來如一日，帶來有溫度、有深度的陪伴，讓孩子成為有愛的人。因為永豐餘台東小學堂，孩子每週三午後不會流連於社區或是孤單在家，而是來到家扶中心共讀，輔以中心社工的課程安排，成就一加一大於二的合作，塑造孩子安定自在的環境，使他們在成長時期能夠勇敢探索、真誠待人。