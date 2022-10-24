2022長庚醫學周圓滿閉幕 探討全人醫療新進展

為了懷念創辦人王永慶並砥礪長庚人，長庚醫療體系一連四天舉辦「2022長庚醫學週」，主題為「全人醫療的新進展」，昨天圓滿結束。長庚決策委員會主委程文俊表示，這次研討會將全人醫療照護領域從病安、醫品、資訊、實證、研究、教育到臨床服務做完整論述及呈現，經由專家及經驗分享，進一步在臨床場域提供更好的服務，提升全人照護品質。

「2022長庚醫學週」也專題探討免疫學在醫學研究上各種最新進展與重要突破，邀請2011年諾貝爾獎得主Bruce Beutler教授為活動揭開序幕，分享他開創性的先天免疫研究成果及醫療應用的推動歷程，再由2020年唐獎得主Marc Feldmann教授主講如何利用人類組織成功找到治療標的，同時和年輕醫師和研究人員分享研究合作的重要，包括國科會副主委陳宗權、國衞院長梁賡義、中研院副院長劉扶東等皆參與會議。

勤勞樸實是長庚創辦人王永慶的理念，自2009年開始，長庚體系舉辦紀念王永慶國際學術研討會，感念他生前重視醫療品質及病人安全的提升，大力推展醫學研究及精進醫學教育，並對台灣的醫療服務及制度做出貢獻。

紀念王永慶國際學術研討會歷年以醫學人文、社會責任、醫療品質、醫療資訊、醫學研究及醫學教育等不同範疇為主題，並與國內外專家互相切磋琢磨。研討會於今年邁入第14屆，擴大結合長庚醫療體系在醫療服務、醫學研究及醫學教育的成績，定位為「2022長庚醫學週」。

今年研討會已於10月20日至10月23日舉行完畢，主題為「全人醫療的新進展」，並包括醫療品質、醫療資訊、實證醫學、醫學研究、醫學教育以及臨床醫學新進展等子題，多位醫界各領域先進共聚一堂，前副總統陳建仁也以文稿致賀。

程文俊表示，透過所有與會者彼此交換專業領域心得，經由各專家的演講及經驗分享中，也獲得寶貴的知識及經驗傳承，進一步回到臨床場域提供病人更好的醫療服務，提升病人的全人照護品質。