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農民退休儲金成效不彰 學者建議農保勞保接軌增誘因

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
為了照顧農民退休，因此2021年元旦開始，實施農民退休儲金制度，近兩年來，65歲以下據以農保資格捨申請農民退休儲金者，僅有20%願意加入。本報資料照片
為了照顧農民退休，因此2021年元旦開始，實施農民退休儲金制度，近兩年來，65歲以下據以農保資格捨申請農民退休儲金者，僅有20%願意加入。本報資料照片

為了照顧農民退休，因此2021年元旦開始，實施農民退休儲金制度，近兩年來，65歲以下據以農保資格捨申請農民退休儲金者，僅有20%願意加入；學者認為，除了宣導宣傳不足以外，未來應可思考，勞保農保應該盡可能接軌，讓民眾有選擇，甚至可有條件的動用儲金專戶內的金額，也可增加投保意願。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，宣導和投保的程序都可以再檢視；理論上對青農應該會很有吸引力，因此須了解青農投保的意願狀況，投保過程是否方便，比如要求提供土地權狀、實耕者認定等，是否過程很麻煩；還有，現在設定65歲以上才可領取，這段繳納期間是否影響農民財富動用等，或者也可以調整為投保五年、十年後，可以有條件先貸款出來使用。

楊明憲說，農保與勞保的條件應該接一致，未來農業機械化程度高，農民也不必然需要整天都在田邊，也許也還能從事其他的耕作，過去也有些討論，兩者要接軌在一起，恐怕不太容易。

雲林縣斗南鎮農會秘書張耀裕表示，他問了一圈，發現農民不參加農民退休儲金的原因很多，包括沒空辦理、不知道退休政策，也有人說因為收入不穩定不敢提撥，還有農民認為要到不能跟勞保年資65歲才可提領覺得時間太久，另也有農民擔心政府朝令夕改，所以不願意參加。

張耀裕表示，有些農民本來就有勞保，可以去工會投保，勞保還沒有領退休金，加上換算過可能勞保最後優於農保退休金，且已經累積很多年了，所以就不會來參加農保、參加農民退休儲金。

他說，人的一生可能從事很多工作，尤其是現在40多歲這群中壯年人，不論勞保、農保都是社會給付，可能過去是勞工，現在回鄉務農，也可能有其他變動，又回去上班也不一定，現行勞保或農保只能二擇一；未來勞保、農保建議盡可能的單一化，年資可以累加堆疊，全面性的考量，沒辦法單一拆開某一種保險來看待，能更增加農民投保的誘因。

農民 青農 退休金 農會 勞保

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