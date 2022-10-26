機械博士改行「賣肉」?打破「新竹美食沙漠」傳說，他把A5和牛從產地新鮮送上餐桌！

從4歲就在爸爸開的牛排館走跳，等身高夠得上煎檯就開始動手煎牛排，陳禹同自認「煎過的牛排不下十萬片」。和老婆結婚前約會時，不去高級牛排館，「因為全世界最好吃的牛排在我家！」

大學時離開台北來到新竹唸書，一路讀到交大機械博士班，畢業後進入工研院工作，因為新竹地區吃不到一餐美味高品質的牛肉，他索性自己開一家精緻肉舖專賣店！承襲兩代牛肉職人專業、秉持對牛肉文化的熱愛，陳禹同要以職人的堅持，帶領竹北居民探索美食味覺新領域。

「Black7喰肉」精緻肉舖創辦人陳禹同，擁有交大機械博士高學歷。 圖/吳彥鋒 攝影

陽光帥氣的外型、談起肉品自信滿滿，陳禹同自5年前在竹北開設「Black7喰肉」精緻肉舖，附設預約制私廚餐廳，高品質牛肉立刻吸引不少饕客前來嚐鮮，有客人買肉回家料理後，驚喜的說：「家人都說我的廚藝變好了！」

竹北「Black7喰肉」精緻肉舖是當地的人氣店家。 圖/李清宇 攝影

品質完勝！給新竹人更好的選擇

陳禹同在大學時代從台北來到新竹，至今已在新竹待了17個年頭，新竹就像是他的第二個家鄉。他深感新竹工程師多、年輕家庭多，但肉類的選擇卻不多，在做了半年的市場分析後，他毅然出走科技圈，在竹北開設精緻肉舖，專售高品質肉品，滿足小家庭的需求。

「Black7喰肉」肉品全程一條龍銜接，保持在快速、穩定的低溫製冷保鮮。 圖/李清宇 攝影

全程一條龍，快速、穩定、極低溫保鮮

為什麼「Black7喰肉」的產品廣受歡迎?除了嚴選安格斯認證、限縮穩定且肉質好的肉種，和牛也堅持只進口A5等級，「全程保鮮」更是陳禹同獨到的祕方。肉舖其中一名股東就是進口商，在港口區有自己的貨櫃和冷凍保存室，從進口、分切、包裝、物流都在溫差極小的環境中進行，讓肉品在各種溫度、氣候下，都能全程一條龍銜接，保持在快速、穩定的低溫製冷保鮮。

如何分辨肉品新鮮度？

看到陳禹同從冷凍庫拿出來的肉，明顯和一般超市賣得不一樣，除了全程對於保鮮溫度嚴格控管，門市的專業冷凍設備也大幅減少肉品在真空包裝時產生冰晶，讓肉質盡可能不被破壞。

至於客人把肉買回家後，如何保持肉品的新鮮度？陳禹同自家使用的是Panasonic電冰箱，他認為這台電冰箱的保鮮能力可比擬專業冰櫃，且容量符合一般家庭的需求。他建議客人把肉品買回家後，可以放在Panasonic電冰箱的新鮮急凍結室，透過5倍速冷凍「快速、穩定、急凍」鎖住食材新鮮度，等到要吃時再拿出來解凍，就和在「Black7喰肉」私廚吃到的一樣新鮮和美味。

Panasonic電冰箱「新鮮急凍結室」可達到商用等級5倍速急凍效果，鎖住肉質新鮮。 圖/吳彥鋒 攝影

陳禹同表示，「要檢視肉品在冷凍過程是否保持良好，最簡單的方式，就是解凍之後，觀察它的色澤和血水。從新鮮急凍結室拿出來的肉，解凍後色澤粉紅、幾乎沒有血水，證明Panasonic電冰箱的保鮮效果和商用等級冰櫃一樣好。肉品保存在新鮮急凍室，解凍後就和在產地吃到的一樣新鮮。」

職人實證從新鮮急凍結室拿出來解凍的肉，色澤和保存在商用級冰櫃裡的一樣新鮮，而且幾乎沒有血水。 圖/UDN 提供

新鮮急凍結三段模式

新鮮急凍結室除了有急速冷凍功能，還可以依照用途和時間來切換模式，例如，設定10-15分急冷模式，可以用來縮短醃漬入味時間或是讓甜點快速定型；設定3-5分鐘冷卻模式，可以用來將熱便當或熱騰騰的菜快速降溫，避免放在常溫降溫過久孳生細菌。

新鮮急凍結室「快速、穩定、急凍」鎖住食材新鮮度，讓客人在家就能吃到私廚級的新鮮和美味。 圖/李清宇 攝影

-3°C微凍結，不須解凍就可直接料理

陳禹同也很喜歡Panasonic電冰箱-3°C微凍結功能，讓食材只在表面形成冰膜的微凍狀態，這層冰膜剛好可以隔絕氧化，讓魚、肉鮮度維持長達7天，並且不容易產生腥味。最大的好處是，微凍結的食材不需等解凍就可以料理，微凍狀態讓肉品更好切，切好後可直接下鍋，非常方便，讓忙碌的現代人省下許多準備和等待的功夫。

圖/UDN 提供

魚肉放在-3°C微凍結室，可保鮮長達7天，無須解凍就可以直接下鍋料理。 圖/吳彥鋒 攝影

陳禹同強調，「很多人會以為牛排要煎得好吃，一定要有很厲害的料理技術，其實牛排煎得好不好吃，關鍵在牛肉的保鮮過程，只要選擇好的肉質，做好保鮮，牛排怎麼煎都好吃！」

蔬果保存一個禮拜依舊新鮮水嫩

除了肉品外，「Black7喰肉」私廚也很重視蔬菜的新鮮度，以往陳禹同會在鮮採蔬菜進貨後先擦乾，並用保鮮膜重新封膜後，再放進冰箱保存，但使用Panasonic電冰箱後，他發現將新鮮蔬菜拆開包裝，直接放進Panasonic智慧保濕蔬果室，保鮮效果竟然一樣好，而且步驟更簡便！

蔬菜拆開包裝，直接放進Panasonic智慧保濕蔬果室，可保鮮長達一週。 圖/吳彥鋒 攝影

Panasonic智慧保濕蔬果室搭載濕度感應器以及自動控濕濾網，會自動調節濕度讓蔬果可以維持在最佳濕度狀態，同時，Panasonic還有nanoeX健康科技，不僅可以除臭，還能抑菌，讓蔬果可以延長保鮮天數，即使放一個禮拜也保持新鮮水嫩。

陳禹同十分認同Panasonic電冰箱的優異功能。 圖/吳彥鋒 攝影

陳禹同說：「好的料理，不一定要很昂貴的食材，但一定要新鮮的食材。」選對冰箱、讓食材正確保鮮，是陳禹同一路走來最細微、平凡的堅持，他相信，只要把堅持的事做到極致，自能成就不平凡的品質。「如果問我從產地到餐桌最美味的距離是什麼？我的答案就是─Panasonic電冰箱！」

陳禹同透過Panasonic電冰箱延續對新鮮的堅持，實現食材從產地到餐桌最美味的距離。 圖/李清宇 攝影

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