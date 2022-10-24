1/10人口糖尿病 賴清德：應集中力量照顧、考慮訂專法

聯合報與糖尿病學會連續第2年舉辦「糖尿病防治與照護」高峰論壇，有腎臟科、內科專業背景的賴清德副總統今到場致詞。賴清德認為，台灣要達到世界衛生組織宣示2030年糖尿病防治3大目標並不難，但面對高齡社會與病患年輕化的考驗，政府應集中更多力量投入糖尿病的防治與照顧。糖尿病學會建議行政院成立糖尿病辦公室或慢性病防治中心，賴清德也認同，並提議立法院和社會大眾也可討論比照「癌症防治法」，訂定糖尿病或慢性病的專法。

賴清德指出，國際糖尿病聯盟統計，目前全世界5億人罹患糖尿病，如果趨勢不變，到2045年會增加為7億人。根據國健署統計，台灣2017至2020年的糖尿病盛行率是11.1%，大約是200多萬人，若趨勢不變，加上肥胖比例持續增加、壽命延長等因素，台灣糖尿病病人數勢必愈來愈增加。

另根據世界衛生組織2019年發布的資料，賴清德指出，「非傳染性疾病」造成全球74%死亡，前四名包括心血管疾病、癌症、慢性肺病，第4名就是糖尿病。在台灣，糖尿病每年造成1萬1000人左右死亡，也是國人第5大死因，「無論從盛行率或死亡率看，糖尿病對於全球和台灣都是非常嚴重的慢性病。」

世界衛生組織希望各國在2030年達到「80%糖尿病病人獲得診斷和治療」、「治療中的病人有80%好好控制三高」、「第一型糖尿病患100%取得可負擔的胰島素」這3大目標。賴清德表示，台灣有健保制度、就醫不受限、醫學訓練嚴格等優勢，加上過去幾十年來努力推動全民健保和糖尿病共照網，要達到這些目標不難，台灣糖尿病的標準化死亡率也已經從每10萬人37.1人降低到每10萬人23.8人，達成35%的降幅。

「難題是如何讓病人了解疾病、好好合作。」賴清德回憶在成大醫院時，遇過一個年近70歲男性病人，因為暴瘦，擔心罹癌而就診，檢查發現是糖尿病。治療一兩個月後，病情改善，病人就問「有沒有能斷根的藥？」雖然賴清德安慰他，就算繼續吃個10幾年的藥，也不算吃一輩子，但病人就沒有繼續來看診了。

賴清德表示，要更進一步把糖尿病發生率降低，勢必也得從減少肥胖、建立健康生活型態做起。國家或許可成立一個組織，更加集中國家力量去推動；比照「癌症防治法」去訂定專法，也是值得立法院和社會大眾討論的選項之一。只要能有系統性的完整做法，他相信以台灣的條件，糖尿病防治和照護的成效不會輸給任何其他國家。

糖尿病學會理事長黃建寧指出，高齡化社會的糖尿病病人年紀愈來愈大、共病率愈來愈高，同時40歲以下的糖尿病病人也愈來愈多、學童肥胖比率愈來愈高，這些都是尚未解決的挑戰。希望行政院或許可考慮糖尿病辦公室或慢性病防治中心，來正視這些挑戰。

聯合報社長游美月表示，台灣每年新增的糖尿病病人數，已經超越每年誕生的新生兒數，加上高齡化和年輕族群肥胖的問題，讓糖尿病防治和照護成為不容忽視的嚴峻考驗。去年聯合報首次舉辦專家會議後，健保署接受專家建議，編列專款支持基層診所開立高價新藥，幫助更多病人病情不至惡化到洗腎，希望今年第二次的專家會議，也有機會促成正向改變，幫助長期疾病的衍生問題找出國家政策高度的解決方案。

本屆論壇由糖尿病學會主辦，美國在台協會商務組協辦，聯合報健康事業部策劃執行。邀請國家衛生研究院群體健康科學研究所副所長許志成分析糖尿病的年輕化和肥胖趨勢，糖尿病衛教學會理事長王治元探討高齡時代的糖尿病共病和死亡風險，健保署署長李伯璋專題演講闡述分級醫療對糖尿病病患的重要性，糖尿病學會理事長黃建寧從WHA糖尿病全球目標看台灣糖尿病管理，多位專家透過高峰會座談，凝聚台灣糖尿病照護的未來展望和政策方向。