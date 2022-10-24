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積木動起來！入門STEAM教育PowerFun動力趣募資享47折

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
PowerFun動力趣為入門版STEAM教育的玩具。圖/有你共創提供
PowerFun動力趣為入門版STEAM教育的玩具。圖/有你共創提供

為實現小朋友積木陪玩的互動樂趣，PowerFun動力趣為入門版STEAM教育的玩具，在遊戲組裝積木的同時了解齒輪槓桿原理，進而刺激小朋友的腦力發展，透過動力主機帶動，逗趣主題樣式擺動起來的模樣深得孩子喜愛，更不用說72種款式為市面上稀有的主題，考驗大小朋友的創造力，親子相聚時光更能攜手玩出無限可能。

PowerFun動力趣內含300片積木、1顆動力主機、2個感應器，不僅能驅動，且感應模式為遊戲體驗加分，疊加的感應器能同時擁有紅外線與光感應的玩法，讓小朋友在感知的培養上更為靈敏，繽紛的積木色彩與萌萌的大眼睛貼紙，增添組合遊戲中的療癒程度。

PowerFun動力趣由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，在意小朋友快樂學習的家長們，趕緊把握單入最低47折募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團嘖嘖頁面查詢。

PowerFun動力趣為入門版STEAM教育的玩具。圖/有你共創提供
PowerFun動力趣為入門版STEAM教育的玩具。圖/有你共創提供

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