國際郵輪來台解封！指揮中心核定郵輪作業指引

中央流行疫情指揮中心於今日正式核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，並同時解除2020年2月6日函示禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」，正式宣告國際郵輪來台解封。交通部航港局也同步於今日將指揮中心核定的操作指引函知郵輪相關業者，歡迎國際郵輪儘快恢復造訪臺灣，促進郵輪產業發展。

航港局表示，國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引是參考歐盟、美國與澳洲郵輪防疫措施，就旅客、郵輪業者及旅行業應具備資格等重點，並考量郵輪屬人群高度密集、長航程、脆弱族群旅客比例相對高的特殊旅遊型態所擬定。

關於母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果，且登船日若有症狀須再次快篩，另由郵輪業者提供防疫包，建議旅客於航程中每3天進行快篩。

航港局說，若旅客於自主防疫期間則建議暫緩登船；如需搭乘，登船後須每2日快篩至自主防疫期滿；倘出現陽性確診者，航程期間輕症於船上隔離，重症下船就醫，確診者之密切接觸者，由船醫每日進行快篩。

掛靠入境旅遊部分，除疫苗部分與母港操作相同建議外，下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果；若登岸日有症狀仍須再次快篩，才能入境。

航港局強調，當郵輪發生具規模疫情或持續發生傳播鏈，不論母港或掛靠郵輪，業者均應配合主管機關採取調整航程、限縮旅客登岸遊覽等加強性或預防性控制措施。

航港局後續將會同港務公司及觀光局加強行銷，以吸引更多郵輪來臺彎靠或以母港操作方式，提供國人旅遊服務，加速郵輪產業的復甦。