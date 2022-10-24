快訊

胡錦濤中共二十大「被離場」謎團 外媒拍到疑似因阻翻文件

11月7日起隔離鬆綁！確診者改「7+0」、同住家人免隔離、不強制量體溫

83歲陳淑芳驚傳「心跳驟停14秒」 開刀養病消失2個月

國際郵輪來台解封！指揮中心核定郵輪作業指引

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引今日正式核定，並同時解除2020年2月6日函示禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」，正式宣告國際郵輪來台解封。報系資料照
國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引今日正式核定，並同時解除2020年2月6日函示禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」，正式宣告國際郵輪來台解封。報系資料照

中央流行疫情指揮中心於今日正式核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，並同時解除2020年2月6日函示禁止國際郵輪靠泊我國港口的「禁郵令」，正式宣告國際郵輪來台解封。交通部航港局也同步於今日將指揮中心核定的操作指引函知郵輪相關業者，歡迎國際郵輪儘快恢復造訪臺灣，促進郵輪產業發展。

航港局表示，國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引是參考歐盟、美國與澳洲郵輪防疫措施，就旅客、郵輪業者及旅行業應具備資格等重點，並考量郵輪屬人群高度密集、長航程、脆弱族群旅客比例相對高的特殊旅遊型態所擬定。

關於母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果，且登船日若有症狀須再次快篩，另由郵輪業者提供防疫包，建議旅客於航程中每3天進行快篩。

航港局說，若旅客於自主防疫期間則建議暫緩登船；如需搭乘，登船後須每2日快篩至自主防疫期滿；倘出現陽性確診者，航程期間輕症於船上隔離，重症下船就醫，確診者之密切接觸者，由船醫每日進行快篩。

掛靠入境旅遊部分，除疫苗部分與母港操作相同建議外，下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果；若登岸日有症狀仍須再次快篩，才能入境。

航港局強調，當郵輪發生具規模疫情或持續發生傳播鏈，不論母港或掛靠郵輪，業者均應配合主管機關採取調整航程、限縮旅客登岸遊覽等加強性或預防性控制措施。

航港局後續將會同港務公司及觀光局加強行銷，以吸引更多郵輪來臺彎靠或以母港操作方式，提供國人旅遊服務，加速郵輪產業的復甦。

航港局也說，即日起郵輪靠泊進行加油加水及民生物資補給，將比照商船模式辦理，同步停止適用「因應嚴重特殊傳染性肺炎申請國際郵輪靠泊國際商港進行加油加水及民生物資補給作業程序」，國際郵輪運補作業將恢復為疫情前作業方式。

國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引正式核定，掛靠入境旅遊部分，除疫苗部分與母港操作相同建議外，下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果；若登岸日有症狀仍須再次快篩，才能入境。圖／航港局
國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引正式核定，掛靠入境旅遊部分，除疫苗部分與母港操作相同建議外，下船入境前須提供登岸當日或前一日內快篩陰性結果；若登岸日有症狀仍須再次快篩，才能入境。圖／航港局
國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引正式核定，母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果且登船日若有症狀須再次快篩。圖／航港局
國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引正式核定，母港作業部分，建議旅客登船前接種至最新疫苗建議接種劑次滿14天，登船時須具當日或前一日家用快篩陰性結果且登船日若有症狀須再次快篩。圖／航港局

郵輪 快篩 航港局 疫情

延伸閱讀

「入境0+7、確診7+7、密接3+4」差異？隔離天數資訊大彙整

30多歲男「頭暈痠痛」快篩陽 用抗病毒藥物6天後家中亡

搶國境解封商機 台中國際旅展今熱鬧登場

基隆港西岸旅客中心、旅運複合大樓招商 郵輪回歸榮景可期

相關新聞

國際郵輪來台解封！指揮中心核定郵輪作業指引

中央流行疫情指揮中心於今日正式核定交通部陳報的國際郵輪掛靠入境及母港作業操作指引，並同時解除2020年2月6日函示禁止國...

26歲女血糖低竟「胰島素分泌過多」 不開刀改這樣飲食

嘉義地區26歲葉小姐偶爾在下午或夜間會頭暈、心悸、冒冷汗，竟因體內分泌的胰島素濃度高於正常人，患「非胰島素瘤胰原性低血糖...

影／大貓熊團團後腿無力未改善 園方曝：都側躺著吃飯

台北市立動物園大貓熊「團團」自8月31日被觀察到發生疑似癲癇的症狀，10月16日開始出現後肢無力、食慾下降情形，於10月...

維他命軟糖受歡迎 學者：糖份多令人憂

吃糖果就能補充營養？過去營養補給品大多索然無味，膠囊或藥片的形式更讓人倒盡味口。對此，廠商發展出軟糖狀的營養品，市場規模更有望突破百億美金。但有專家指出，此類產品大多糖份含量過高，「只是被美化的糖果」，且大多數民眾通過飲食就能得到足夠的營養。

老翁微創心臟主動脈瓣植入用健保 3天能下床走動

蘇姓老翁曾因心臟二尖瓣膜重度逆流而開胸醫治，他又因主動脈瓣狹窄必須手術，家人對老父要再度開胸大手術很擔心，後來才知受惠於...

疫情未歇、流感季來臨 醫師籲防範幼童多病毒感染

秋冬氣溫降低是流感好發期，多種病毒、細菌潛伏，各醫院小兒科患者明顯增加。醫師表示，近日除了A型流感，黴漿菌、腺病毒、呼吸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。