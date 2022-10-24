影／大貓熊團團後腿無力未改善 園方曝：都側躺著吃飯

台北市立動物園大貓熊「團團」自8月31日被觀察到發生疑似癲癇的症狀，10月16日開始出現後肢無力、食慾下降情形，於10月22日再次做腦部磁振造影（MRI）檢查，園方透露團團坐姿時間減少，改為側躺吃飯，後腿無力情況也無改善，暫不考慮重返前場，不過目前也未達人道處理標準。

動物組長王怡敏表示，團團從10月16日和17日狀況延續，食慾和精神都是平常的一半左右，這幾天情況都差不多，但如果症狀有持續，會依據專家小組的建議給予醫療照護，在10月22日也做了進一步的檢查，再度前往台大動物醫院附屬獸醫院進一步檢查。

王怡敏表示，團團仍有後肢無力的狀況，今天早上是121.8公斤，食量是6.6公斤糞便量為8.4公斤，比上個月狀態還差，維持一個低度平衡，所以會認為有進一步檢查必要，必須比較9月28日和10月22日影像的差異，結果都需要和專家做進一步判讀。

王怡敏表示，評估團團目前後肢無力狀況，加上有服用癲癇藥物，必須近距離了解狀況，因此不適合到前場，待在後場讓保育員和醫師掌握狀況會更精準。

獸醫室主任賴燕雪表示，有持續針對團團的症狀給緩解、支持藥物，狀況其實精神差不多持平沒太大問題，後腿無力無改善，反而是再稍微無力一些，這周的狀況整體來說比較差一點。

賴燕雪表示，團團平常是坐著吃飯，如今坐的時間比較少，會側躺著吃飯，這代表團團的狀況沒有以往的那麼好，也可能是坐著不舒服才會躺著。

賴燕雪表示，團團腦部疾病部分，其實在文獻或大陸案例也都有，不過蒐集的資料跟團團症狀很大不同，因為一開始是交流癲癇問題，但癲癇後做影像檢查，且目前蒐集到病例影像中，沒有一個影像和團團相符。

至於園方是否有人道處理考量？王怡敏表示，目前還沒達到這樣指標，會針對動物福祉持續評估，今天早上也有評估，目前還沒達到這樣標準。