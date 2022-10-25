南投教育政策論壇提六大訴求 盼提升整體延續性

南投縣教育產業工會於南投特教學校舉辦南投縣長候選人教育政策論壇，提出南投縣教育6大訴求，代理教師全聘期、 幼教師生比降為 1 :12、 合理增置行政人力、行政業務持續減量、穩定學校師資、確保特教生受教權益等。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

全教總劉欽旭秘書長表示：「你不理政治，政治就會找上你，因此每屆選舉都會辦理教育論壇，使每位候選人皆能重視從業人員的訴求」南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖則認為，候選人是否真正了解南投教育現場，並提出具體可行的方案是全縣教育人員所期盼。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

許淑華競選團隊發言人郭芝余（暨南大學國際文教與比較教育所）代表，以務實理性的簡報分析，回應工會六大訴求，許淑華若有機會入主縣府，會朝設立專責的輔導與資訊人力的方向去努力，逐步減量兼任輔導工作老師的辛勞。同時，因應「班班有網路、生生用平板」政策，增加資訊人力，協助學校推動資訊維管。而在確保幼教教學品質，亦會跟隨教育部時程逐步將教保將師生比1:15逐步降至1:12，改善教保人員低薪、流動率高問題，才能維繫幼教品質。至於特教巡迴教師，會持續盤點增聘用員額，並透過提供專業加給獎勵現有兼任人力。未來代理老師也朝向完整聘期方向前進，保障代課老師權益。最後會逐年的降低代課老師的比例，增聘正式老師，提升南投教育整體延續性。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

隨後候選人教育政見發表環節，則由另一位競選團隊發言人顏佑安，代表候選人發表「南投學」、「青年海外獎學金計畫」兩大施政主軸，讓南投學子能紮根在地，放眼國際。

圖／南投縣長候選人許淑華服務處提供

南投學是由「地方職人學院」與地方合作，透過跨域創新，重新賦予產業新的生命。未來縣府也會協助學校媒合產業資源，發展特色課程，並與大學合作開發南投在地沈浸式教材，將在地文化持續傳承。針對數位教學困境，也會定期舉辦黑客松設置教育類題目，蒐集教育現場問題，廣邀各界資訊好手解決問題。「青年海外獎學金計畫」則是讓青年立足南投放眼國際，由縣府提供出國獎學金，培植國際競爭力，特設置弱势、原住民與新住民學習名額，讓所有人都有機會出國學習；並透過回國到南投各級學校的回饋分享機制，進一步增加南投學子的國際觀。

最後許淑華團隊說道，務實的教育政策才有機會走到對的方向，完整下一代的學習，提升教育從業人員的教學品質。未來若入主縣府，確實了解實際資源後，更會邀請教育產業工會代表們到縣府共同討論，提出最適合南投的教育政策。