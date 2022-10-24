老翁微創心臟主動脈瓣植入用健保 3天能下床走動

蘇姓老翁曾因心臟二尖瓣膜重度逆流而開胸醫治，他又因主動脈瓣狹窄必須手術，家人對老父要再度開胸大手術很擔心，後來才知受惠於健保制度更新，老翁適用健保微創「經導管主動脈瓣植入術」，術後3天能下床走動，一周就能出院。

蘇姓老翁今年因心臟衰竭合併嚴重肺積水住進台中慈濟醫院加護病房，經診斷為主動脈瓣狹窄，值班醫師會診心臟外科，竟又遇到10年前為他開胸的心臟外科主任余榮敏，病人女兒說，那次傳統手術開了13個小時，永遠忘不了余醫師手術後的倦容，及家人焦慮煎熬的心情。

當年老翁是二尖瓣膜重度逆流，這次被診斷出主動脈瓣狹窄，巧遇10年前的救命醫師，但家人想到當年開胸手術前後折磨了一個半月，加上微創手術的鉅額費用，家人都很猶豫。

余榮敏醫師告訴家屬好消息，健保署自2021年2月起，將年滿80歲患有主動脈瓣狹窄，合併心臟衰竭且傳統外科手術風險高的病人，納入「經導管主動脈瓣植入術」的健保給付對象。

余榮敏醫師指出，傳統開胸處理心臟瓣膜置換，手術傷口長達20公分，復原期至少一個月，考量病人年事已高且有洗腎、傳統心臟手術病史等共病，應使用微創方式治療，病人更受惠健保直接省下鉅額手術費用。

老翁手術當時受惠於健保制度更新，成為台中慈濟醫院此手術的首例健保個案，余榮敏醫師表示，今年7月健保再度擴大條件，年齡限制已取消，他說微創「經導管主動脈瓣植入術」只需從病人兩側鼠蹊部穿刺約0.5公分傷口，過程也只要局部或鎮靜麻醉，不必讓心臟停止跳動，大幅降低感染併發症及手術死亡風險。