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維他命軟糖受歡迎 學者：糖份多令人憂

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
廠商發展出軟糖狀的營養補給品，市場規模更有望突破百億美金。（Photo by Laura Dahl on Flcikr under C.C. License）
廠商發展出軟糖狀的營養補給品，市場規模更有望突破百億美金。（Photo by Laura Dahl on Flcikr under C.C. License）

吃糖果就能補充營養？過去營養補給品大多索然無味，膠囊或藥片的形式更讓人倒盡味口。對此，廠商發展出軟糖狀的營養品，市場規模更有望突破百億美金。但有專家指出，此類產品大多糖份含量過高，「只是被美化的糖果」，且大多數民眾通過飲食就能得到足夠的營養。

維他命糖果有爭議

華盛頓郵報》報導，維他命軟糖、甜味魚油與維他命C藥片等商品，成為民眾補充營養的新選擇。據市場研究報告指出，今年此類商品全球銷量預計達到76億美金，到了2027年更幾近翻倍，來到135億美金。

醫界專家表示，新冠疫情爆發以來，許多民眾更加重視個人健康，營養補給品備受關注，其中維他命軟糖也獲得不少人的喜愛。一位民眾表示，維他命軟糖中含有多種營養，且嚐起來也比較好吃，「甚至每天都很期待晚上吃營養品的時間」。

「此類產品大多數都只是被美化的糖果」，營養飲食學會發言人蘇珊指出，該類商品不僅包含過多的糖份，且受到的規範遠低於藥品標準。醫師維耶斯進一步指出，除了孕婦、吸收有狀況的民眾等族群，大多數人透過飲食就能得到足夠的營養。

單靠飲食 營養不足

WholeFoodsMagazine》報導，營養委員會（CRN）科學與監管高級副總裁安卓指出，《華爾街日報》的文章存在許多錯誤描述，強調「營養補給品本來就有許多形式，包括藥片、膠囊、液體或軟糖，以滿足各類消費者的需求與偏好」。

他強調，部分民眾有吞嚥藥片的困難，所以才要找到更創新的形式，讓每個人都能補充足夠的營養。安卓說，營養補給品上都會明確的成分含量，民眾可以根據不同的需求選擇他們的產品。

「雖然均衡飲食相當重要，但研究已表明，大多數美國人無法單單從飲食中就獲得足夠的營養。」安卓指出，營養補給品是幫助滿足健康需求的關鍵，消費者應諮詢醫事人員，確定哪些類型的商品適合他們。

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