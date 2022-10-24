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疫情未歇、流感季來臨 醫師籲防範幼童多病毒感染

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
秋冬氣溫降低是流感好發期，近日除了A型流感，黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒感染的幼童不在少數，醫師呼籲家長留意。圖／門諾醫院提供
秋冬氣溫降低是流感好發期，近日除了A型流感，黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒感染的幼童不在少數，醫師呼籲家長留意。圖／門諾醫院提供

秋冬氣溫降低是流感好發期，多種病毒、細菌潛伏，各醫院小兒科患者明顯增加。醫師表示，近日除了A型流感，黴漿菌、腺病毒、呼吸道融合病毒感染的幼童不在少數，呼籲家長落實勤洗手、戴口罩等防護工作，若有症狀應盡快就醫。

花蓮門諾醫院小兒科醫師余進光指出，疫情尚未平息，除擔心孩子染疫，天氣變化及流感盛行，不論是門診或急診，都能見到兒科就診人數的增加，其中又以2歲到小學低年級的患者最多。

余進光表示，呼吸道融合病毒的症狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、呼吸急促、痰液增加、食慾不振等，症狀與感冒相似，再加上新冠疫情社區化，很多家長在第一時間難以分辨。

他提醒，除透過家用快篩試劑排除是否染疫，若聽到孩子呼吸時出現「咻咻咻」聲音，很可能是受到呼吸道融合病毒感染，大約要2周以上才會痊癒；感染腺病毒及黴漿菌則會有持續發燒、咳不停的症狀，應盡快到醫院檢查與治療。

余進光提及，A型流感來勢洶洶，流感病毒傳染力強，各年齡層皆可能感染，尤其是嬰幼兒、長輩和慢性病患者，都可能因流感併發重症。由於流感疫苗接種至少要2周後才會產生保護力，建議在尚未進入流感高峰期前，符合資格的民眾應盡快完成流感疫苗的注射，尤其家中有滿6個月以上的幼童應盡早施打加強保護力。

流感疫苗

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