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當AI走進奇美博物館 注入創新元素 純白色宮殿的智慧巧思

撰文／ 曾俊林

科技不斷演進，新一代機器人廣泛應用在各領域，也走進博物館的藝術殿堂！佔地寬廣的奇美博物館，典藏了無數珍貴的國際級藝術品，今年特別參與經濟部工業局、資策會與智動協會策畫的RoBo com服務型機器人創意實證競賽，為期三個月進行服務型機器人輔助館員部分工作的驗證測試，讓工作效能提高，也激盪更多未來創新的解決方案。

2017年，奇美博物館率各博物館之先，引進時下流行的機器人Pepper，化身客服小幫手，提供訊息與民眾互動遊戲。2022年，藉由參與RoBo com服務型機器人創意實證競賽，將多款機器人落地到奇美博物館，進行反饋及交流。服務型機器人市場快速成長，新冠疫情更加速了各產業數位轉型，博物館也從過去靜態的收藏予展示場域，轉為結合科技的智慧創新。

輕鬆又有效率 人機合作新時代

奇美博物館資深專員李政軒分享服務型機器人落地經驗，這次競賽的需求配對與媒合機制，省去了單獨與廠商溝通的時間，此次參與的五組團隊皆運用已商轉的服務型機器人做落地開發，其中兩組更是廠商隊伍。奇美博物館提供的實驗場域，有大廳空間、戶外草坪等，佔地9.5公頃廣大遼闊，是需要協作型機器人的輔助，來處理分工定義明確的流程，分擔人員的忙碌工作。

因應數位浪潮 創造新價值體驗

李政軒表示，奇美博物館致力於推廣藝術，除了傳統展示方式，也運用數位科技傳達多元豐富的文化內涵，不斷推出各種創新主題展，包括多聲道影像整合還原出現場管弦樂團演出及沉浸式投影體驗。博物館很樂意嘗試新科技，希望能與時俱進，跟上這波服務型機器人的浪潮，讓機器人成為得力助手，協助園區每日清潔、草皮綠化的維護。

「博物館戶外園區廣大，所以選擇割草機器人進入場域實證；館內大廳則以掃地機器人為主，陪伴機器人為輔。」李政軒說，優式機器人NEXMOW加上人力（精細除草動作）的效益良好，特別是台南天氣很熱，人員+機器的配合模式在戶外的除草工作可避免南部天氣的高溫、中暑等職災。在割草過程中，NEXMOW透過超音波感測器辨識避開障礙物，大區域以現行機器人除草沒有問題，一人可同時操作多台機器人自動割草，提高效率。

割草機器人NEXMOW運行於奇美博物館戶外草坪。 圖／智動協會 提供
割草機器人NEXMOW運行於奇美博物館戶外草坪。 圖／智動協會 提供

找到專屬優勢 整合軟硬體設備

當AI機器人走進博物館，參與各種服務與陪伴，博物館館內則安排導覽型和陪伴型機器人，讓民眾體驗聊天互動的樂趣，如女媧創造凱比AI機器人、博鈞科技Temi。李政軒認為，對於導覽型機器人，民眾一開始覺得新鮮有趣，但大約使用3分鐘左右後，即離開自行參觀其它主題區，在後續發展階段，導覽型機器人要挑戰競爭的對手，是即時性強大的智慧型手機，機器人需再加入更多能與博物館結合的應用面，才能讓沒有生命的機器人依照展館需求提供最有人味的服務。

導覽型機器人Temi運行於奇美博物館大廳。 圖／智動協會 提供
導覽型機器人Temi運行於奇美博物館大廳。 圖／智動協會 提供

緊密結合場域 發揮服務新價值

另外，同樣位於館內的茂綸智能型掃地機器人Avidbots Neo2.0則應用於奇美博物館的大廳，有助於提高清潔效率。機型具備自動打掃、消毒及殺菌等功能，內建的人工智慧設定規劃場域內最佳清潔路線，可利用手機或平板遠端監控，提高效能及便利性。李政軒強調，奇美博物館持續開發藝術結合科技的最佳生活應用，讓參訪民眾體驗AI智慧開創的嶄新服務，期待未來服務型機器人生態系蓬勃，包括導覽互動，加速落地商用，打造智慧博物館不再是夢想！

奇美博物館李政軒於現場分享合作心得。 圖／智動協會 提供
奇美博物館李政軒於現場分享合作心得。 圖／智動協會 提供

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