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家長老師要警覺！性侵被害人6成未滿18歲、3%未滿六歲

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
學齡前幼兒沒有課綱可做性侵害防治教育，衛福部保護服務司今推出「小黑啤身體紅綠燈三部曲」影片，孩子建立安全防線，牽起家長老師與孩子溝通的橋樑。記者邱宜君／攝影
學齡前幼兒沒有課綱可做性侵害防治教育，衛福部保護服務司今推出「小黑啤身體紅綠燈三部曲」影片，孩子建立安全防線，牽起家長老師與孩子溝通的橋樑。記者邱宜君／攝影

衛生福利部最新統計顯示，去年每100個性侵被害人當中就有3個是0到6歲的幼兒，其中8成為女童，但男童比例有上升趨勢，性侵幼兒的加害人9成是認識的人，其中7成是親屬，以直系親屬佔56%最多。衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，學齡前孩子也需要性侵害防治教育，囡仔人有耳無嘴、強調服從禮貌，這些傳統觀念都不應該再繼續教了。

張秀鴛指出，小學後的國民義務教育的課綱有包括性侵害防治教育課程，但學齡前沒有課綱，家長和幼兒園也可能不知道該怎麼教，因此衛福部特別推出「小黑啤身體紅綠燈三部曲」影片，希望協助孩子建立「三個我認識」的安全防線，牽起家長老師與孩子溝通的橋樑。

張秀鴛指出，相較於成年人，兒童有更高比例遭受性侵害。性侵被害人以未滿18歲為最大宗，佔比高達63%，每100個性侵被害人當中，就有3個是0到6歲幼童。0到6歲性侵被害人的男童佔比有逐年上升趨勢，過去3年已從12.6%提升到21.4%。

張秀鴛表示，「家庭」和「幼兒園」是學齡前兒童的兩大生活領域，2021年學齡前兒童性侵害被害人與加害人的關係分析顯示，高達94%都是認識的人。

認識的加害人當中，有69%是親屬關係、18%是朋友關係，顯示家庭成員或朋友間不當的性對待，需要高度的敏感和關心。具親屬關係的加害人當中，有56%是直系親屬，包括繼父，手足或其他四等親以內的旁系血親各佔2成，其他家屬關係的也有7%。

衛福部以台灣黑熊「小黑啤」為主角，設計「小黑啤身體紅綠燈」、「猴子蹦蹦交朋友」、「小象春春的秘 密」等三部曲影片，分別鋪陳引導孩子建立自己的身體紅綠燈，同儕交友互動接觸的彼此尊重，以及因應不當碰觸等各個環節。「我是身體的主人」動畫唱跳曲，則融合口訣與唱跳，讓幼童可配合旋律節奏快樂學習。由於影片互動設計獨特，孩子更能隨動物主角體驗劇中情境、喚起共鳴，增進學習效應。

南港幼兒園家長表示，自己小時候也曾有不舒服的被觸碰經驗，因此特別注重孩子的身體教育，也會擔心孩子因為重視朋友，如果面對到熟識加害人，可能不知道怎麼拒絕或表達自己的不舒服。衛福部這次發表的影片搭配口訣唱跳，能幫助孩子體驗劇中情境、喚起共鳴，並建立身體自主的概念，也能連結到拒絕、逃跑、向可信任的大人求助等行動。

＊學齡前性侵害防治「三個我認識」的安全防線：

1、 「我認識身體紅綠燈！」讓幼童認知身體紅燈區表示任何人都不能隨意觸碰，黃燈區為親近的人經過你的同意可以觸碰，綠燈區則為普通朋友可以禮貌觸碰。

2、「我認識別人的身體也有紅綠燈！」提醒要尊重他人身體自主權 ，碰觸他人時，記得先問過別人，取得同意。

3、 「我認識你！但我可以拒絕、逃跑、趕快求助。」強調遭遇不當碰觸，讓你感到不舒服時，應該要拒絕、逃跑、並向可以信任的大人，像是媽媽、老師求助！切勿因認識對方而不敢反應。  

性侵

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