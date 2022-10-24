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農民參加者少 農民退休儲金制度遭立委批成效不彰

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農民退休儲金制度上路參加人數約20%，遭立委批評成效不彰本報資料照片
農民退休儲金制度上路參加人數約20%，遭立委批評成效不彰本報資料照片

農民退休儲金2021年正式上路目前僅有20%、65歲以下農保投保人參加，遭立委批評成效不彰；為何農民不願意加入農民退休儲金制度，基層農民認為，精算後和勞保相比差不了多少，加上從農變數多，未來充滿不確定性，因此，對農民退休儲金制度仍觀望。

根據統計，農退儲金人數占農保人數比例為20.98%，未滿65歲農保人數有40萬3394人，卻只有8萬4643人願意加入提繳；農委會主委陳吉仲說，明年未達30%他負責，立委陳明文則說，有利無害的制度，卻沒有普遍受到農民支持很奇怪，明年未達到50%是愧對農民。

根據「農民退休儲金條例」，未滿65歲且具農保身份的農民，每月繳納勞工最低薪資的1%至10%，政府就將提撥對應比例到儲金專戶，繳納至65歲時即可領取退休儲金。

具有農保資格的青農陳育旗表示，勞保依照薪資所得去投保和提撥，農保要怎麼計算實際的所得？如果農民自己有財務規畫，有其他的金融商品投資，就不會去另外繳交這每個月2400元的農民退休儲金；那年長的老農，就已經有7000多元老農年金，也不會另外參加農民退休儲金，變成青農、老農都沒誘因。

他表示，加上現在農保、勞保只能二擇一，兩者看起來沒有太大的差別，「感覺不到哪裡好」，且未來充滿不確定性，農業環境並沒有想像的好，也可能從農三五年就撐不下去，回都市上班了，所以青農也不會貿然投農保、參加農民退休儲金。

菜農陳鳳義表示，他原本有農保，但後來擔任資材行負責人後資格不符被退掉；農保一個月繳88元，加上健保338元，兩者加起來一個月繳納400多即可，已經領老農津貼、或快可以領的人，不用繳自負額(農退休儲金)就可以領，這類人不會參加。

陳鳳義說，反過來說，現在新農、青農要加入農保非常難，也因此比較有機會可參加的青農，卻沒有農保，若提撥10%為農退，一個月要繳2400元，一年下來也非常可觀，現在勞退都快倒了，誰知道未來農退會如何？

花生農張建豪表示，他本身是勞保，但太太是農保，兩者精算後發現未來領得差不多，所以太太也未加入農民退休儲金制度；不知道兩者要如何轉換，如果現在要轉農保，前面繳的勞保怎麼計算？但若現在是農保卻要轉換勞保，前面繳交的農退儲金又怎麼辦，因為後續的狀況不明，所以暫時沒考慮參加。

農民退休儲金2021年正式上路目前僅有20%、65歲以下農保投保人參加，遭立委批評成效不彰。圖／立委陳明文提供
農民退休儲金2021年正式上路目前僅有20%、65歲以下農保投保人參加，遭立委批評成效不彰。圖／立委陳明文提供

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