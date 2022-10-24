疫後上健身房受傷者多 醫師：上了年紀運動切勿猛又貪多

1名60歲男子因新冠疫情，許久不敢到健身房練身體，前些重回健身房運動，膝蓋痛到跛行就醫。澄清醫院中港院區復健部主任蕭安芳說，患者因「操過頭」造成髂脛束症候群，提醒上了年紀者運動不要貪多、貪猛，而應視情況循序漸進，運動前的暖身及運動後的伸展都要確實做到，以避免產生運動傷害。

她也說，最近因疫情趨緩，越來越多人開始重回健身房做運動，卻因為運動量一下增加太多或忽略暖身運動，而造成運動傷害，像是因划船機上肢肌力不當訓練，造成肩膀拉傷，又因穿了不適合的鞋子在跑步機運動，引起足底筋膜炎等。

蕭安芳說，患者因擔心太久沒運動，會因肌少症而影響健康，前一陣子才回到健身房，但一登上跑步機就積極訓練，幾乎每天都去，後來發現右膝蓋外側疼痛，原以為是久未訓練的自然現象，仍持續去跑，沒想到越來越痛，痛到上下樓梯都有困難。

她說，患者先前雖做了一般復健治療、針灸及傳統整復，但未見效，只能吃止痛藥緩解。經超音波檢查，診斷是罹患髂脛束症候群。髂脛束症候群多導因為從事如跑馬拉松、騎腳踏車等反覆膝蓋彎曲伸直的運動，或突然大量增加運動量，導致膝蓋外側的髂脛束因反覆摩擦而腫脹發炎，更甚者可能會造成膝蓋內積水。

患者很想在最短期內再回去健身房，同意接受無放射性的體外震波治療。因配合超音波的定位，確定患者受傷的深度約兩公分處，所以採用最適合的探頭和震波強度進行療程。

蕭安芳說，體外震波治療可激活血管新生生長因子及纖維母細胞，進而增加受傷部位血液供應及膠原蛋白合成，讓受傷的組織自我修復。除了可以立即止痛，也會藉由調節體內導致疼痛的物質，而達到長期止痛效果。經第一次做完治療後，該患者就自覺好像好了一半，做完3次療程，已康復又回到他最喜愛的健身房。