長榮航空線上旅展超殺價 這航線單程機票6千有找

台灣於10月13日國境解封，航空業迎來產業復甦，長榮航空宣布即日起至11月27日24:00止，將於官網推出「2022長榮航空線上旅展」，明年3月31日前出發的航班優惠最高可省將近萬元，是民眾難得搶好康出國的好機會。

長榮航空說，「2022長榮航空線上旅展」祭出各式優惠，國人最喜愛的桃園-成田最低未稅價只要11,096元起，適合悠閒度假的台北-宿霧航線未稅最低價只要5,924元起，台北-維也納直飛航線未稅價23,905元起，台北-布里斯本航線未稅價也只要20,748元起，是今年以來難得的超值優惠，計畫出遊的旅客千萬別錯過。

長榮航空說，線上旅展也特別於10月24日至11月7日期間，在LINE線上舉辦小遊戲，參加活動的民眾有機會獲得最高NT$500元專屬折扣碼，可立即於長榮航空線上旅展期間購票折抵使用；此外，邀請好友一同加入長榮航空官方LINE帳號，另有機會抽中LINE POINTS最高500點，民眾只要加入長榮航空官方LINE帳號@evaair，隨時可掌握LINE好友獨享優惠訊息。

面對疫後新旅行型態，受旅人喜愛的自由行產品當道，長榮航空今年線上旅展也特別與旅行社合作，民眾只要於線上旅展期間至各大合作旅行社購買長榮航空大旅行家自由行產品，直接享受短程航線減價NT$500、長程航線減價NT$1,200的優惠，讓消費者的旅程安排更加超值；此外，國泰世華長榮航空聯名卡卡友另有專屬優惠，於線上旅展活動期間訂購指定艙等機票，可享最高9折再優惠NT$5,000的獨家好康。

即將於11月4日至11月7日在南港展覽館一館熱鬧登場的2022 ITF台北國際旅展（Taipei International Travel Fair, ITF），長榮航空也將以嶄新的思維參展，跳脫以銷售為主的展場設計，打造前所未有的虛擬實境現場，讓民眾搶先體驗全新ｅ化服務，提供旅客安心便捷的沉浸式飛行體驗。現場擬真打造機場自助行李托運櫃台，讓民眾可以提前熟悉出國快速登機步驟，透過360度環景劇場、熟悉的長榮航空專屬登機音樂，讓旅客宛如置身機艙之中，帶領民眾一秒抵達慕尼黑新天鵝堡、米蘭艾曼紐二世迴廊等著名景點，同時為視覺及聽覺帶來雙重享受。