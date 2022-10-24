秋天東北角海釣體驗 軟絲大量出現 生手也能有好成績

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聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北部海域現在是釣軟絲時節，圖為軟絲料理軟絲海鮮麵。圖／新北市漁業處提供
東北部海域現在是釣軟絲時節，圖為軟絲料理軟絲海鮮麵。圖／新北市漁業處提供

新北市漁業處表示，吹起東北季風後，東北部海域最近軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭乘漁船出海釣軟絲，甚至在海岸磯釣也能釣獲軟絲，邀請民眾走訪東北角、北海岸，此時更別錯過漁港美味。

漁業處說，萊氏擬烏賊俗稱軟絲，或是軟翅仔，是餐桌常出現的頭足類生物。軟絲身體兩側有兩片寬大的肉鰭，身體成粗圓筒形，鰭長與身體幾乎等長。棲息在100公尺內的淺海，大多靠近珊瑚礁區及礁石區附近。

軟絲主要分布在北部、東北部和澎湖海域，通常在夜間捕食，白天移動到較深水域或尋找掩蔽物棲息。主要食物為對蝦和其他甲殼類動物及較小的魚類。交配時雄性會展現複雜的顏色變化與舞動等交配行為，雌性會將卵鞘產在珊瑚分枝上。

深澳漁港娛樂漁船航海家號船長蔡志鴻表示，釣軟絲主要在深秋至早春這段時間，漁民和釣客常會使用「木蝦」等擬餌引誘軟絲。有些娛樂漁船船主會利用船上魚燈照射，吸引海洋生物到船邊來，即使無海釣經驗的民眾，也可能釣獲1、2尾軟絲，技術高超者甚至可釣到3至5尾，大大滿足釣魚樂趣。

出海釣軟絲，有些船家會準備海鮮粥等隱藏菜色，提供體驗者享用。蔡志鴻介紹簡單又美味的「五味醬軟絲」料理方式，先用大鍋燒水放入蔥薑燒出味道後取出，接著將軟絲斜片切花，以大火汆燙，微滾冒泡時起鍋，立即使用冰塊冰鎮增加脆度。軟絲擺盤，再淋上調和後的五味醬（番茄醬、醬油、白醋、糖、蒜泥、薑泥、蔥花、辣椒末、香油），即可享用。

漁業處表示，新北市擁有豐富的水產資源，生產出多樣化的優質水產品，如貢寮鮑、花蟹、軟絲等各式海鮮，歡迎民眾安排東北角小旅行，並享用美味特色料理。也可上新北市農業局官網，選選美味農業得來速──美味漁產組合包 （https://gogofood.tw/store/category/5），選購各式漁獲產品。

東北部海域最近軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭乘漁船出海釣軟絲。圖／新北市漁業處提供
東北部海域最近軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭乘漁船出海釣軟絲。圖／新北市漁業處提供
東北部海域現在是釣軟絲時節，圖為軟絲料理雕花彩椒拼盤。圖／新北市漁業處提供
東北部海域現在是釣軟絲時節，圖為軟絲料理雕花彩椒拼盤。圖／新北市漁業處提供
東北部海域最近軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭乘漁船出海釣軟絲。圖／新北市漁業處提供
東北部海域最近軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭乘漁船出海釣軟絲。圖／新北市漁業處提供
東北部海域最近軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭乘漁船出海釣軟絲。圖／新北市漁業處提供
東北部海域最近軟絲大量出現，漁民與海釣高手爭相搭乘漁船出海釣軟絲。圖／新北市漁業處提供
東北部海域現在是釣軟絲時節，圖為軟絲料理五味軟絲。圖／新北市漁業處提供
東北部海域現在是釣軟絲時節，圖為軟絲料理五味軟絲。圖／新北市漁業處提供

珊瑚 漁民

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