竟然有紅色的波波草？10大超好拍台版波波草聖地不藏私大公開

不飛出國也能找到波波草海？

隨著後疫情時代來臨，國人旅遊風氣也日漸盛行，雖然目前已經開放出國，不過不同國家防疫規範仍有所差異，加上飛機票一位難求，因此國內旅遊仍是民眾近期規劃首選。

近年台灣也吹起「波波草」風潮，波波草是藜科地膚屬植物「地膚（Baasia Sroparia）」，樹幹經過太陽曝曬後可以做成掃把，因此又被稱為掃帚草，成熟的果實可以作為利尿、治療皮膚搔癢、濕疹之藥材，外型圓滾滾的特色相當可愛，也吸引許多人慕名前往打卡拍照。

你知道台灣現在不只有波波草，還有別具特色的「紅色波波草」嗎？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看10大超好拍台版波波草聖地在哪裡吧！

image source:翻攝FB／花露農場 Flower Garden

No.10 月世界

月世界除了能夠觀看惡質地形，今（2022）年也能看到超級療癒的波波草！高雄市政府觀光局特別在月世界種植耐旱性強的細葉七里香波波草，圓滾滾的外型搭配後面的泥火山景致，進行生態教育的同時也能打卡拍美照，更是許多人指名來高雄必訪的景點之一。



網友對於月世界種植波波草也興奮表示，「一球一球的超級Q，圓滾滾模樣好像抹茶糰子呀」、「走入其中，與泥岩惡地形合影，彷彿就像進入月球荒漠！最近還有波波草可以看」。

地址：高雄市田寮區崇德里月球路36號

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No.9 嘉義故宮南院

館藏亞洲藝術品與相關文物的嘉義故宮南院，不僅在園區外圍設立草間彌生的石雕、張大千手書的巨石，現在戶外親子互動遊憩區還設置「波波迷宮」，種植數百顆60X60公分大小的波波草，並且以故宮院徽「饕餮紋」造型排列。



遊客來到嘉義故宮南院後也對波波球大為驚艷，「一顆顆圓滾滾像極了抹茶冰淇淋，就這樣一球球的散落在故宮南院外，這畫面好療癒」、「以波波草為背景，不管怎麼拍，總會拍出可愛的美照」、「不用收費，避開人潮就能打卡捕捉網美照」。

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

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image source: 翻攝國立故宮博物院南部院區

No.8 緋紅波波草

想要看秋天期間限定的「緋紅波波草」，現在來到彰化就能親眼目睹！藏身於彰化台76線快速道路埔鹽系統附近的「緋紅波波草」其實與日韓常見的波波草有所不同，「緋紅波波草」是長紅木彩葉植物，在一年當中有機會可以見到緋紅、翠綠的顏色。

實地走訪後網友也透露，「喜歡波波草絕對不能錯過」、「修剪過後的球狀模樣整齊排列，色彩更加豐富整體視覺」、「在快速道路附近，直接下交流道就能飽覽美景，值得來這裡打卡拍照」。

地址：彰化縣埔鹽鄉南港村埔港路1-20號

田地

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No.7 六福村

六福村是許多大小朋友的遊樂天堂，除了可以玩笑傲飛鷹、火山歷險等遊樂設施，觀賞園區內的野生動物，現在來到六福村還能欣賞座落在城堡造型景觀前的大片波波草！今（2022）年六福村將日本茨城縣2千株波波草景觀搬進園區，讓入園的遊客想怎麼拍就怎麼拍，還能享受波波草海愜意時光。

網友對於六福村波波草讚嘆，「紅了一段時間的可愛波波草，終於親眼見到本尊，圓滾滾的可愛又好拍」、「百玩不厭的六福村，在波波海中拍照真的很療癒」。

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

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No.6 冬山火車站

現在來到宜蘭冬山火車站一點也不無聊！冬山火車站經過整修，不僅車站整體以冬瓜山為造型，旁邊房屋也改造成兼具休閒與觀光目的的彩虹屋，還有月亮、星球、玉兔等裝置藝術，最重要的是放眼望去還能一睹「台版羊角村」的冬山波波草，成為鐵道迷與網美必來踩點的聖地。

冬山火車站療癒波波草也吸引大批觀光客前來，「裝置藝術多，很有特色的車站，空間利用巧妙」、「附近有彩虹屋、波波草、生態園區、溜滑梯，好逛不無聊」、「整片毛茸茸的波波草遠看如同抹茶小丸子，非常的療癒、撫慰人心」。

地址：宜蘭縣冬山鄉中正路1號

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No.5 中社觀光花市

「中社觀光花市」也是徜徉在波波海的好去處！中社觀光花市一年四季齊花綻放，從波斯菊、鬱金香、鼠尾草到玫瑰、向日葵應有盡有，成為情侶約會、拍婚紗照的熱門景點，近日也種植第二波可愛的波波草，翠綠的外觀加上圓滾滾的造型，不只讓遊客駐足打卡，甚至會被波波草萌到流連忘返～

網友對於中社觀光花市內的波波草評價，「有波波草、向日葵，園區花海被用心照顧」、「雙十連假展出波波草、火焰雞冠花、天人菊和鼠尾草，花田色彩斑斕豔麗，配上園區裡的裝置藝術，拍出來的色彩飽和度高，很漂亮」。

地址：台中市后里區三豐路五段333號

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No.4 新港香藝文化園區

如果你只看過一般的波波草，那就遜掉了！嘉義新港富有百年歷史的「大慶製香場」，標榜堅持傳統工法、天然材料製香，除了可以體驗製香材料DIY捏塑，還能和園區內利用香竹打造而成的壯麗「紅色波波草」取景拍照，在臉書和IG也成為知名打卡熱點！

大慶製香場爆紅引來許多觀光客親自走訪，「老闆人超佛心，免費參觀拍照，走到香團內也可以，還準備梯子讓遊客方便取景」、「用香做成的波波草海，感覺超級可愛的，原來只是老闆曬香，後來居然吸引民眾搶著來朝聖，推薦假日來追景」。

地址：嘉義縣新港鄉共和村董厝37號

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No.3 松田園藝

「松田園藝」也是波波草愛好者必去景點，松田園藝種植球型細葉七里香，因為一球球綠色的波波草矗立在田園之中，不僅近看時會覺得小巧可愛，用空拍機拉遠時還能看到波波草海整齊排列的狀態，全台各地的遊客也被此番美景吸引而來。

目前園區因為波波草遭部分遊客破壞，所以入園需酌收50元清潔費。網友對於松田園藝的波波草也驚嘆，「一球一球像抹茶丸子的細葉七里香有夠療癒」、「台版波波草近看有點像花椰菜，這地方真的好可愛，一球一球真的蠻好拍的」、「看起來圓滾滾好可愛」。

地址：彰化縣田尾鄉田仁路、裕豐路口

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image source: 翻攝Google地圖

No.2 花露農場

地處苗栗縣卓蘭鎮的「花露農場」以栽種聖誕紅打響名號，現在不僅增設藥用香草植物體驗園區、精油博物館，現在也能在這裡欣賞整片波波草海！壯觀的波波球花園由10幾種植物群、1千3百多棵植物聚集而成，由園藝師一棵棵修剪成圓形的形狀，讓遊客坐在花園的椅子上還能享受被波波草包圍的日光浴！

網友也推薦花露農場的波波球花園，「佈置相當用心，既能表現花團錦簇的味道，又能營造出類似森林的原始感」、「園區內的花卉會隨季節更新，花卉佈置漂亮，較精彩的花卉造景應該是波波球花卉區」。

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

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No.1 建華芙蓉園

想看雪白波波草不用飛出國，現在來彰化就能感受白茫茫的波波草海！彰化的「建華芙蓉園」擁有整篇既浪漫又夢幻的雪白波波草，此處的波波草是由500棵左右的芙蓉菊打造而成，如果沒有仔細觀察還會誤以為這裡剛下過雪！美麗的景緻也成為民眾朝聖的熱門地點。

網友對於建華芙蓉園也給予極高評價，「用不同角度，透過相機呈現出來的美貌，原來芙蓉菊也可以如此唯美」、「田尾超好拍芙蓉草田，可愛圓圓的白色糰子，就像披上雪衣的波波草，感覺浪漫的秋冬離我們不遠」、「一球球的看起來就像是白色的雪球，拍起來也超級可愛」。

地址：彰化縣田尾鄉中正路二段215號

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image source: 翻攝Google地圖

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2019年10月20日至2022年10月19日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『波波草』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統