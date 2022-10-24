健康名人堂／電子處方箋 大幅提升醫療可近性

近期新冠肺炎確診人數雖微幅上升，民眾已接受「與病毒共存」的疫後新生活模式，藥師為確診民眾送藥也成為例行業務。近期傳出政府有意持續並擴大遠距看診的範疇，藥界對此全力支持並期待優化，希望政府別錯過此時推動電子處方箋的絕佳時刻。

電子處方箋 今年4月啟用

一次成功的送藥，除了末端完成交付，一開始的處方箋順利傳遞釋出，更是關鍵流程。今年四月起，指揮中心和健康益友App合作，提供民眾視訊看診服務，看診後產出電子處方箋，交由民眾自行選擇調劑藥局，保障上萬確診者的用藥權益。

細部觀察整個處方箋傳遞流程，民眾一開始僅可收取用藥明細供藥局確認，待藥局確認同意並完成處方箋遞送後，該處方箋將立即鎖定無法二次傳送，確保藥局有充足藥品可供調劑，並避免一張處方箋多次傳送；另外，電子處方箋傳遞全程採用密碼保護以維護民眾隱私，並結合電子簽章技術防止偽造變造，考慮周到，足見台灣資訊實力可執行電子處方箋，搭配電子處方箋方得完善視訊看診就醫流程。

遠距醫療目的縮短病患與醫師間的距離，增進就醫可近性，倘若民眾於看診後需返回醫院領取處方箋，有違提升醫療可近性的目標，若由醫院寄送處方箋給民眾，大幅增加醫院人力成本；另一方面，民眾收受電子處方箋後，可前往鄰近藥局調劑，加深與藥師間的信任度，也是政府一再倡議分級醫療的實現。

再來，電子處方箋可降低謄打錯誤，避免紙本遺失隱私外漏的風險，有效防止偷竊、仿冒、竄改，資料數位化後，更可提升用藥紀錄歸檔效率，整體而言利大於弊。

歐盟日本 先後推動此制度

參照他國經驗，歐盟已推動跨境電子處方箋，預計2025年前有25個國家逐漸施行，包含法國、德國、波蘭、荷蘭等；另英國早於2005年開始執行「電子處方箋系統」計畫（the Electronic Prescription Service；EPS），由衛生單位指導其他政府部門組織合作推動。

鄰近的日本，則於2016年與2020年分別發布「電子處方箋運作指引」第一版及第二版，並於2021年進一步探討數位處方箋、線上診療、線上用藥指導的數位整合措施，預計2023年正式實施電子處方箋。由此可見，電子處方箋在國際是必然趨勢。

當發生確診民眾無法外出的情況也無須擔心，全台健保特約藥局多達7026間，2020年台灣平均每萬人口之藥師人數13位，高於OECD國家平均值1.5倍，我國藥師人力充沛，可提供送藥到府服務，針對偏鄉地區，藥師公會協調由專責藥局負責，提供民眾完善藥事服務。

建立平台 疫後正是好時機

歷經疫情試煉，結合遠距醫療、電子處方箋、藥師送藥三者的運作模式，已廣泛受到各層級醫院和民眾接受，相信政府積極運用大數據、AI科技、電子簽章、去識別化等技術，建立統一的電子處方箋平台，將獲得大多數醫藥界與民眾支持，如有特殊個案情況，藥界也願意傾注全力配合送藥協助創造全民共贏。