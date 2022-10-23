遠東SOGO「綠色飲食」扮推手 用料理發揮社會影響力

倡導食安與永續飲食的遠東SOGO百貨首創「遠東SOGO防疫餐競賽」，今年邁入第3屆，昨日賽事在台北復興館進行總決賽，其中，許育鈴「日不落之魅力四射」獲得最高榮譽社會組金牌，獨得15萬獎金。今年參賽組數較去年增加3成，3年賽事下來也培養許多年輕素人好手，今年決賽選手平均29歲，年齡也較往年大幅降低。

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，SOGO要找的是以料理發揮社會影響力的人，防疫餐競賽是遠東SOGO將「食安」、「防疫」和「永續飲食」概念帶入供應鏈管理、與顧客議合的新概念，比的不僅是廚藝，期望透過號召全民下廚，以自己的故事為引，分享獨門食譜、愛的記憶，進而推廣綠色飲食的核心精神。此外，這屆賽事銜接過去「遠東餐廚達人賽」對青年餐飲教育的耕耘，新增「學生組」，17歲的潘佳宜以「捲」奪冠，獲得5萬獎金。

決賽當天，20組晉級選手直播90分鐘烹飪過程後，親送餐點至SOGO復興館。外場由黃晴雯領隊，徐元智先生紀念基金會執行長黃茂德、全民健康基金會執行長粘曉菁、滾石文化董事長段鍾沂、和食EN總經理齊藤進、N°168 PRIME主廚林冠成及瑞康國際董事長蔡蕙玲擔任評審；內場由香格里拉台北遠東大飯店醉月樓與馬可波羅義大利餐廳主廚領銜，率專業廚師與營養師評分。

「小時候生病，媽媽總是會燉雞湯、魚湯，這是我想傳承和延續的味道。」許育鈴選用龍膽石斑，用土雞肉和蔥薑蒜煸香，熬煮成乳白色魚湯，搭配蔬菜及可愛的四色小飯團，最後再以一杯冰糖銀耳燉梨結尾，以料理詮釋父母的關愛。這屆防疫餐邀請選手也一同響應綠色永續飲食，優勝作品的共通點是最大化利用當季食材，例如秋刀魚內臟入菜、石斑魚骨熬湯、蔬菜邊角料切碎使用等。

遠東SOGO是台灣第一個全面淘汰美耐皿和一次性餐具的連鎖百貨，同時推動「無痕飲食」，善用通路平台連4年舉辦全台最大規模小農展，並連續3年獲環保署「國家企業環保獎」，這次將「綠色飲食」列為評分項目，呼籲參賽者從食譜設計便開始思考使用在地食材、減少食物碳足跡、不浪費食材等元素，並在料理包裝、呈現過程，實踐環保減塑等低碳精神。

為了進一步推廣自煮健康飲食，遠東SOGO今年將其商品化成料理包進行募資，所得扣除成本，提供給關懷高風險少年的「逆風劇團」作為提升餐飲環境的費用。