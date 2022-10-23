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一張圖看天氣！北台灣秋涼陽光露面 這天起雨又來了
中央氣象局預報未來一周天氣，今天霜降過後，北台灣略顯秋涼，周四前天氣較穩定，周五起迎風面雲雨漸增，另外北台灣天氣較涼，其他地區早晚涼，中南部日夜溫差大。
氣象局表示，周一、二受到東北季風影響，宜花地區、大台北山區有零星雨，周一南部亦有零星雨，其他各地多雲，馬金澎多雲到晴。北部、宜蘭、馬祖天氣涼，其他地區早晚涼，記得適時添衣物。
周三、四東北季風稍減弱，宜花、大台北地區有零星雨，其他各地多雲到晴，白天氣溫略回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大。
周五至周日水氣漸增多，東半部及大台北轉為有雨天氣，其他各地為多雲到晴。
氣象局提醒，未來一周東北風盛行，海面風浪大，沿海易有強陣風，海邊活動或海上作業請特別注意安全。菲律東方海面仍有熱帶系統發展機率，請多留意最新預報資訊。
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