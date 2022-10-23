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國光客運恢復行駛太平山 台灣山毛櫸受損不大下月大黃

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
下個月台灣山毛櫸的葉片轉黃時，一大片金黃色林葉，非常好看。圖／本報資料照
下個月台灣山毛櫸的葉片轉黃時，一大片金黃色林葉，非常好看。圖／本報資料照

超大豪雨造成台7線坍方路斷嚴重，工程單位目前搶通到85公里，宜蘭市區前往太平山國光客運明天恢復行駛，遊客熱切詢問山毛櫸受損狀況。羅東林區管理處表示，山毛櫸黃葉率約35%，落葉受損並不嚴重，最佳黃葉觀賞期在下個月。

台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期孑遺的珍貴植物，並且受到文資法公告保護。每年10月過後，台灣山毛櫸都會綠葉轉金黃，漂亮又具詩意，吸引大批民眾上山賞秋葉，太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道全長約3.8公里，步行往返約3小時，步道整理得很完善。

太平山國家森林遊樂區休園日前恢復開園，台7線坍方的部分路段也搶修出一條可供大客車通行便道；明天上午從宜蘭市區開往太平山的國光客運恢復行駛，遊客除了自行開車，也可以搭乘大眾運輸上到太平山。

遊客相當關切山毛櫸的狀況，林務局羅東林區管理處表示，山毛櫸這次受風雨侵襲有掉一些葉子，但並不嚴重，目前黃葉率約35%、落葉率30%，下個月葉子慢慢轉黃，一片金黃急山林，非常好看，直到下個月中旬過後黃葉陸續凋落。

林管處提醒遊客，台灣山毛櫸旅遊旺季，太平山森林遊樂區除了每天1000輛車輛動態總量入園交通管制外，11月13日以前在「翠峰景觀道路」實施動態總量交通管制，管制車輛總數200輛，超過即啟動一出才能一進交管，除了9人座小客車、機車、住宿翠峰山屋遊客車輛、公務車輛外，其餘車輛不得進入，維護翠峰景觀道路的交通安全與順暢。

太平山的台灣山毛櫸黃葉率約35%，落葉受損並不嚴重，最佳黃葉觀賞期在下個月。圖／羅東林管處提供
太平山的台灣山毛櫸黃葉率約35%，落葉受損並不嚴重，最佳黃葉觀賞期在下個月。圖／羅東林管處提供
超大豪雨造成台7線坍方路斷嚴重，工程單位目前搶通到85公里，宜蘭市區前往太平山的國光客運明天恢復行駛。圖／公路總局四區養護工程處提供
超大豪雨造成台7線坍方路斷嚴重，工程單位目前搶通到85公里，宜蘭市區前往太平山的國光客運明天恢復行駛。圖／公路總局四區養護工程處提供

太平山 森林遊樂區 國光客運 豪雨

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