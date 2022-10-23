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全台低溫襲擊 北部週末又要下雨

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
氣象局預報員林定宜表示，24日起氣溫整體偏涼，低溫下探18度，尤其中南部要注意日夜溫差。（本報資料庫）
氣象局預報員林定宜表示，24日起氣溫整體偏涼，低溫下探18度，尤其中南部要注意日夜溫差。（本報資料庫）

本週迎來4天好天氣，但北部到週末又要下雨了！氣象局預報員林定宜表示，東北季風24日開始水氣減少，各地大多為多雲到晴，但氣溫整體偏涼，低溫可下探18度，中南部則要特別注意日夜溫差。氣象專家吳德榮則說，週末水氣又會增強，迎風面的大台北、東半部將出現雨勢。

低溫下探18度

中央氣象局資料顯示，東北季風自23日起增強，24日、25日持續受到影響，台灣各地早晚都偏涼，各地大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區及大臺北山區有零星短暫雨。

氣象達人彭啟明說，受東北季風影響，24日起大氣層有乾空氣移入，迎風面降雨將明顯減少。他說，中北部因雲量減少，夜晚到清晨局部空曠地區、山或丘陵間的低地有輻射冷卻作用，低溫可能降至16到18度

林定宜也說，25日前全台低溫可以降至18度，北部白天高溫也只有23度左右，而中南部較不受東北季風影響，白天高溫還是接近30度，中南部民眾需要特別注意日夜溫差的狀況。他補充，因為東北風增強，台灣與離島的沿岸空曠地區會出現強陣風，從事海邊活動的民眾要小心。

北部週末將降雨

林定宜表示，26日東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，但回溫幅度不大，大約提高2到3度，「整體還是偏涼」。他說，東北部地區有局部短暫雨，大臺北山區及東部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮指出，26、27日各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。他說，28日、29日迎風面水氣增多，大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲，氣溫逐日回升。

彭啟明也表示，預估週末期間，在菲律賓到南海有熱帶擾動發展，導致海峽的東北風又會再度增強，而熱帶擾動外圍的水氣，可能在週日北上至台灣附近。

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東北季風 低溫

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