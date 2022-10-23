2022時代騎輪節台中登場 5200名車友熱情挑戰103.5K

台灣最大自行車活動「2022時代騎輪節」，今在台中登場，逾5200名車友熱情挑戰103.5K。市府運動局長李昱叡說，這項活動辦理7屆，累計30個國家國際車友參加，沿途飽覽高美濕地等風光。

今年活動路線以市府府前廣場作為起終點，路線串聯台中市大肚山中科園區、台中國際機場以及藍色公路等台中市山、海、屯區知名景點，沿途行經台中市景點科湳愛琴橋，再到都會公園欣賞綠意盎然的市郊美景，挑戰知名的「松鼠坡」，欣賞「高美濕地」之美，經過「望高寮」，讓車友在挑戰時，盡享城市風光。

運動局指出，時代騎輪節列為111年運動i台灣2.0專案計畫，顯見台中市推廣自由車成績有目共睹，期望透過此類大型活動，持續推動運動產業。

今日活動主辦單位現場也設有單車品牌活動、除提供表演外，更設有自行車試騎體驗、簡易維修、遊戲同樂等活動。

運動局表示，台中市持續推展自由車運動，包括硬體設備或人才培育，場館部分已重新整建台中市自由車場，是全國唯一獲得國際自由車總會認證的木質賽道，今年更啟用車場夜間照明設備，提供選手更優質的競賽場地，也成功舉行全國自由車錦標賽等全國競賽。