支持報疫情像報氣象 台大教授：誰支持我的一票就投給他

中選會日前拍板確診者與居隔者不可投票，引起各界譁然，前疾管局局長蘇益仁指出，沒必要將99%以上的輕症確診者關閉隔離，將新冠肺炎改列第四類法定傳染病，問題即可迎刃而解。但也有專家擔心，如果輕症完全不通報、完全不隔離，恐難在多種變異株方興未艾的此時掌握疫情先機並積極預防重症死亡。

台大醫院智慧醫療中心副主任、台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋今提出具體建議。他接受電話採訪時表示，疾病可降級，但「輕症資訊通報」不應降級，應就像播報氣象一樣，以「縣市或地區」為單位、以「燈號」來顯示流行程度，除了新冠肺炎，正蓄勢待發的流感也可一起報告。

李建璋表示，現在通報已經不像早期這麼麻煩，無論是快篩陽性或PCR陽性確診，只要臨床醫師輸入新冠肺炎的診斷碼，後端就能自動抓數據通報，要分區、畫趨勢也能很快做到。因此，即便疾病降級，也應持續自動彙整臨床醫師申報的診斷碼，每天向社會大眾報告。

李建璋今上午於臉書發文表示，氣象報告預報紫外線高，大家出門會防曬，預報下雨大家會帶傘，預報颱風，各縣市會裁量停班停課；同樣的，新冠疫情也可以像報氣象一樣，在新聞後播報。輕度流行，大家社交正常；中度流行大家要戴口罩，減少外食；大流行，學校要考慮停班停課，社交要暫停。疫情南北不同，就好像天氣南北不同，也應因地制宜，各縣市有不同決定。

「如果輕症的資訊從此就不報告了，就是躺平。」李建璋表示，疫情並沒有結束，BA.5疫情雖然已經開始反轉向下，但國門已開，新變種BA.1.1、BF.7、XXB，這些「流氓」都準備好要來台灣大幹一場，搞一波新疫情。真正影響生活的不是重症，而是輕症，這些Omicron變異株會重複感染，孩子們可能腦炎、老年人可能死亡，還有可能衍生長新冠，所以還是需要隔離。

李建璋表示，過去舊時代，通報需要花大量的人工，現在電子病歷自動通報系統都已經建立，不需要花什麼力氣，實在不需要拘泥於傳染病防治法，疾病可以降級，但是資訊流通不需要關閉，民眾可以不需要每天看到指揮中心的背心制服組，但是可以在每日新聞後看帥哥美女主播播報台灣各地新冠肺炎和流感流行狀況。

李建璋說，台灣資通強，紅綠燈小綠人有創意，全世界都稱讚，在COVID時代，為什麼不發揮我們創新創意的精神，和資通優勢，把疫情播報變成每日的氣象播報，變成全球的模範呢？「年底到了，中央和地方都好，誰支持未來報疫情就像報氣象，常態化，我的一票投給他。」