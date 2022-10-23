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台中68處智慧號誌疏解車潮 上大雅交流道最多可省7分鐘

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局在主要幹道設置智慧交通號誌，經統計可紓解尖峰壅塞情形。圖／交通局提供
台中市交通局在主要幹道設置智慧交通號誌，經統計可紓解尖峰壅塞情形。圖／交通局提供

台中市交通局在超大車流量的中清路、台灣大道、五權西路、環中路等路段，設68處智慧化動態號誌系統，減少國道大雅、台中及南屯交流道周邊、中清路、五權西路等主幹道，用路人可少停等1至2次紅燈，最多節省7分鐘，下一步將在台灣大道設置，紓解尖峰壅塞。

交通局推動「台中主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」，建置智慧化動態號誌系統，配合時段、路口間距、車流量等變化，分配綠燈通行時間。

台中市自2017年開始在國道大雅、台中與南屯交流道周邊路網及中清路建置智慧化動態號誌系統，依照車流狀況即時調整號誌綠燈時間，分配較多綠燈時間給車流量較大的方向。

交通局檢討，確實有效減少國道大雅、台中及南屯交流道周邊、中清路、五權西路等主要幹道行駛時間，用路人可以少停等1至2次紅燈，有助空氣品質改善，累計可減少2400公噸碳排放。

交通局舉例，以五權西路上國1南屯交流道，車程縮短預估每年節省10萬公升汽油，相當於汽車環台1164次，碳排放年減26萬公斤，相當於台中火力發電廠一組燃煤機組停止運作80分鐘，或26公頃造林吸碳量。

交通局表示，同樣設置智慧化動態號誌系統的大雅交流道周邊，行駛時間可減少3分鐘、速率增加6.6公里／小時；如果從市區經中清路上大雅交流道約可減少7分鐘，路人可少停1至2次紅燈。

此外，台74匝道周邊及國道交流道周邊幹道也建置智慧化誌系統，提升行車效率及減少油耗及碳排放。

交通局長葉昭甫說，交通局近期完成台灣大道智慧化動態號誌系統建置，該系統今年8月正式上線運作，正依台灣大道交通變化調整系統，讓系統運作績效達最佳化，提升台灣大道整體車流續進效率。

交通局在「台中交通網」APP建置交通資訊推播功能，當有嚴重交通事件發生時，透過台中交通網APP主動推播事件資訊，讓民眾知道前方為何塞車及提早改道。

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