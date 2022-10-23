中市動保處「梨山專案」 為近千隻貓犬打疫苗、絕育

台中市動保處提供17日至22日前往梨山，與台灣動物保護協會、臨床獸醫師組隊合作，施行「梨山專案」活動，完成近千隻貓犬疫苗施打、絕育，服務偏遠地區；動保處表示，感謝各界互相配合，此次活動才能圓滿完成，共同為梨山地區犬貓健康、源頭控制及畜禽防疫盡心貢獻。

動保處表示，此次進入和平梨山地區，辦理一年一度的梨山專案活動，走訪各里住家，到府施打犬貓狂犬病疫苗及寵物登記，搭配捕捉遊蕩犬貓，施打狂犬病疫苗、絕育等措施；最後兩日分別於梨山里梨山水資源回收中心、平等里環山社區活動中心定點辦理犬貓絕育、晶片寵物登記、狂犬病疫苗注射及認養4合1活動。

動保處統計，6天活動內，公私合作完成共浪犬貓絶育33頭、家犬貓絕育108頭、狂犬病預防注射495頭、寵物登記210頭；另針對無法捕捉及載運犬貓的民眾，也規畫出借誘捕籠、吹箭捕捉及載送等協助，服務偏遠地區。