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中市動保處「梨山專案」 為近千隻貓犬打疫苗、絕育

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市動保處施行「梨山專案活動」，為毛小孩施打狂犬病疫苗。圖／台中市政府提供
台中市動保處施行「梨山專案活動」，為毛小孩施打狂犬病疫苗。圖／台中市政府提供

台中市動保處提供17日至22日前往梨山，與台灣動物保護協會、臨床獸醫師組隊合作，施行「梨山專案」活動，完成近千隻貓犬疫苗施打、絕育，服務偏遠地區；動保處表示，感謝各界互相配合，此次活動才能圓滿完成，共同為梨山地區犬貓健康、源頭控制及畜禽防疫盡心貢獻。

動保處表示，此次進入和平梨山地區，辦理一年一度的梨山專案活動，走訪各里住家，到府施打犬貓狂犬病疫苗及寵物登記，搭配捕捉遊蕩犬貓，施打狂犬病疫苗、絕育等措施；最後兩日分別於梨山里梨山水資源回收中心、平等里環山社區活動中心定點辦理犬貓絕育、晶片寵物登記、狂犬病疫苗注射及認養4合1活動。

動保處統計，6天活動內，公私合作完成共浪犬貓絶育33頭、家犬貓絕育108頭、狂犬病預防注射495頭、寵物登記210頭；另針對無法捕捉及載運犬貓的民眾，也規畫出借誘捕籠、吹箭捕捉及載送等協助，服務偏遠地區。

動保處指出，為鼓勵飼主為犬貓完成絕育及施打狂犬病疫苗，也有多元管道服務提供民眾選擇及利用，台中市民除可由台中市動物醫院代辦，或自行申請市民家犬貓絕育補助外，偏區居民也可利用偏區犬貓絶育3合1活動、動物狂犬病疫苗及晶片巡迴注射活動等服務。

台中市動保處施行「梨山專案活動」，為毛小孩施行絕育手術。圖／台中市政府提供
台中市動保處施行「梨山專案活動」，為毛小孩施行絕育手術。圖／台中市政府提供

梨山 疫苗

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