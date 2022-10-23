搖滾台中吸引10萬歌迷擠爆 中捷創5.6萬人次最高運量

「2022搖滾台中」昨起在文心森林公園暨圓滿戶外劇場2天活動，昨估計有10萬人進場。台中捷運加開班次疏運，一舉創全線總運量最高、達5萬6899人次；高鐵台中站單站運量8461人次，雙雙刷新通車以來紀錄。

新聞局指出，「2022搖滾台中」今天還有精彩表演，包括「icyball冰球樂團」、「OBSESS」、「P!SCO」、「荷爾蒙少年」、「Vast & Hazy」、「美秀集團」、「麋先生」等堅強卡司演出。

豐原李姓樂迷在台北金融圈服務，特地返鄉參加「搖滾台中」活動，他說，文心森林公園昨天被擠爆，從第一場滿到最後一場，這也是他參加搖滾台中活動以來最盛大的一次。

搖滾台中是搖滾樂迷的年度盛事，前兩年因疫情影響，改以線上轉播方式舉行，今年重回現場演出。新聞局估計首日吸引超過10萬人次樂迷參加，捷運文心森林公園站緊鄰會場，運量1萬1856人次，繼台灣燈會後第二高。

中捷根據搖滾台中活動時間，分階段加密班距，假日10分鐘班距調整為尖峰6.5分鐘、次尖峰8分鐘、離峰10分鐘，昨日總計加開32班次。

中捷公司指出，昨日散場後，因大量旅客同時湧入車站，21時45分啟動三階段人潮管制措施，請旅客於天橋區、閘門區及出入口區稍作等候，再配合加開班次加強疏運，於22時04分解除人潮管制。