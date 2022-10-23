今晚進入霜降節氣 命理師提醒4生肖注意血光之災

今晚6時36分將進入「霜降」節氣，有天氣漸冷、初霜出現的意思，也是秋天最後一個節氣，命理師楊登嵙說，進入此節氣之後，有四個生肖兔、龍、馬、狗，腸胃及呼吸系統會出現問題，避免參加具危險性活動，以免血光之災。

楊登嵙說，今晚6時36分就會進入「霜降」的節氣，屬秋季最後一個節氣，意味冬天開始，陽氣降，陰氣生，古籍24節氣解有記載「氣肅而霜降，陰始凝也」。

他說，霜降過後即立冬，此時「補霜降」應以養陰為基本法則，養陰內涵，一方面指陽氣內收，精氣斂藏，另一方面，太陰對應肺脾，少陰對應心腎，因此秋冬時節也是調養肺脾、心腎的好時機。保健方法是外出時添衣保暖全身，對內要重潤肺、保暖腸胃，增強身體的防衛能力。

他說，「霜降」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、龍、馬、狗，容易有腸胃、呼吸系統問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律，小有病痛安全起見找醫生檢查診治爲宜，切勿拖延，需要提高警惕；平時必須多休養生息，避免勞損，防範未然。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

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