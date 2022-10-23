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今晚進入霜降節氣 命理師提醒4生肖注意血光之災

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今晚節氣進入霜降，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒民眾此節氣的保養方式。本報資料照片
今晚節氣進入霜降，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒民眾此節氣的保養方式。本報資料照片

今晚6時36分將進入「霜降」節氣，有天氣漸冷、初霜出現的意思，也是秋天最後一個節氣，命理師楊登嵙說，進入此節氣之後，有四個生肖兔、龍、馬、狗，腸胃及呼吸系統會出現問題，避免參加具危險性活動，以免血光之災。

楊登嵙說，今晚6時36分就會進入「霜降」的節氣，屬秋季最後一個節氣，意味冬天開始，陽氣降，陰氣生，古籍24節氣解有記載「氣肅而霜降，陰始凝也」。

他說，霜降過後即立冬，此時「補霜降」應以養陰為基本法則，養陰內涵，一方面指陽氣內收，精氣斂藏，另一方面，太陰對應肺脾，少陰對應心腎，因此秋冬時節也是調養肺脾、心腎的好時機。保健方法是外出時添衣保暖全身，對內要重潤肺、保暖腸胃，增強身體的防衛能力。

他說，「霜降」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、龍、馬、狗，容易有腸胃、呼吸系統問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律，小有病痛安全起見找醫生檢查診治爲宜，切勿拖延，需要提高警惕；平時必須多休養生息，避免勞損，防範未然。身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

節氣 生肖運勢

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