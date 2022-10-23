影／愛的連線相見歡 北台南家扶展現愛的循環

北台南家扶中心今上午在新化虎頭埤風景區辦理愛的連線相見歡活動，與來自全台各地116位認養人與128位家扶兒童及其家人相聚一堂，化解疫情以來壓抑情緒，盼彼此相扶持、鼓勵，迎接生活挑戰。

上午與會者在會場相見，不時充滿關懷問候聲，孩子們更是迫不及待的把準備好的卡片送給認養人，並透過闖關、健走等聯誼活動，共度快樂一天。

北台南家扶中心說，家扶基金會自民國66年開始推動國內認養制度，許多早期接受扶助的認養童，如今都己成為家扶的認養人，住台南後壁34歲的黃秀茹2年前加入認養人行列，她表示從小到大都由阿嬤照顧長大，感謝有家扶協助連結認養人給予協助，心中感受到被關懷的溫暖是很重要的希望所在，大學畢業開始工作後，她加入了由自立青年組成的家友會志工團體，更體會傳愛的重要性，她牽起認養童哲哲的手，期待能把當年感受到的愛與溫暖一代一代傳承下去。

家扶資深志工李文源與家人加入認養人行列正好滿20年，每年都會攜家帶眷一起來參加，他表示，從小就常看到家中長輩身體力行默默行善，也養成他熱心助人個性，也經常捐血也擔任多個社團的志工，他說，只要多給孩子們一些愛，社會上就會少了很多步入歧途的羊。