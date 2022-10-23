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旺季每周逾百件野鳥救援 新北動保處擬推代養志工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾送交路邊拾獲綠繡眼幼鳥。圖／新北市動保處提供
民眾送交路邊拾獲綠繡眼幼鳥。圖／新北市動保處提供

每當鳥類繁殖與育雛學飛的季節，新北動保處都會接到民眾大量救援通報案件，為提升野鳥收容量能，動保處研擬鳥類代養志工機制，盼消化高峰期需救援的鳥隻。民眾報名通過資格審核後，參與培訓課程並通過測驗後，需提供代養個體適當的居住環境，直至恢復健康後交由動保處野放。

新北市幅員遼闊，地形豐富多變，每年到鳥類繁殖的季節時，動保處都會接到大量的鳥類救援通報，從常見小型雀鳥綠繡眼、白頭翁、麻雀；大型黑冠麻鷺和夜鷺；鴉科台灣藍鵲、樹鵲、喜鵲；外來種八哥、輝椋鳥甚至是保育類鳳頭蒼鷹和領角鴞等。

動保處說， 在旺季時每周可收到逾百件野鳥救援案件，許多幼鳥每兩小時左右就要餵食一次，動保員需要餵食大量幼鳥，並針對不同食性的幼鳥準備不同類型的飼料，待長到適當大小之後，轉換為固體飼料或蟲為主要食物，再根據個體的自主進食能力、飛行能力、整體健康狀況訓練野放，並依照訓練成果決定是否可野放。

動保處說，鳥類救援、收容及野放等工作細節繁瑣，動保處研擬鳥類代養志工機制，透過公民合作，增加飼養傷病鳥的人力。有意願成為新北市鳥類代養志工，可至代養google表單報名，並填妥「新北市政府動物保護防疫處鳥禽代養收容志工申請書」，通過資格審核後，即可參與培訓課程，通過測驗後成為鳥類代養志工。

動保處指出，志工接受代養任務期間，需提供代養個體適當的居住環境，給予充足飲水、飲食、保溫及協助清理事宜，代養至個體恢復健康，再交由動保處野放訓練，評估通過訓練後再野放；另外，若民眾發現受傷或需要救援動物，可打電話向動保處24小時動物救援專線02-2959-6353處理。

動保處野放訓練中的樹鵲。圖／新北市動保處提供
動保處野放訓練中的樹鵲。圖／新北市動保處提供

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