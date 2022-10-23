快訊

滿足口欲又能防止血糖飆升 營養師教怎麼吃點心可控制血糖

一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？

波蘭油輪二副姚妙舟之死 見證當年台灣的陸洋兩套標準

天氣轉涼有感 14縣市慎防強陣風 沿海較大風浪

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
東北季風增強，中央氣象局發布強風特報。本報資料照片
東北季風增強，中央氣象局發布強風特報。本報資料照片

中央氣象局對14縣市發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起嘉義至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪；台南、新北及基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今天東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區晚起亦轉涼；東北部、東部及桃園以北 地區有陣雨，東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨的機率， 東部地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

東北季風增強，中央氣象局發布強風特報。圖／氣象局提供
東北季風增強，中央氣象局發布強風特報。圖／氣象局提供

天氣動態

延伸閱讀

今晚至明日4地區防雨彈 氣象局：下周一北部轉涼剩19度

雨彈襲北北基宜 大雨特報 熱帶性低氣壓仍不排除成颱

一張圖看未來一周降雨趨勢 大台北今天下午變天 周末東北部防豪雨

氣象局發布熱帶性低氣壓特報 慎防強風長浪 大台北午後變天

相關新聞

今天濕冷 彭啟明：近期可能颱風生成 下周末防共伴雨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，如預期這波的雨勢和上周等級差了很多，最大雨勢在宜蘭的南澳鄉，最...

火雞肉飯大比拚！網友熱議嘉義十大火雞肉飯 第一名總大排長龍

想到家鄉，每個人心中都有一道美食，乘載著家鄉的總總回憶。在嘉義人的心中，火雞肉飯也是這樣的存在，不只是日常填飽肚子必備，更是代表著家鄉的味道。

白天防較大雨勢 吳德榮：今天冷空氣南下 濕涼微冷

今晨北台灣已有明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，此波共伴效應帶來的最...

蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段 解除封閉開放通行

蘇花路廊受東北季風及熱帶性低氣壓共伴效應持續強降雨影響，昨晚雨勢不斷，公路總局四區處為了用路人安全，封閉台9丁線蘇澳至東...

天氣轉涼有感 14縣市慎防強陣風 沿海較大風浪

中央氣象局對14縣市發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起嘉義至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區...

宜蘭綠色影展今晚閉幕片《美力台灣3D》導演曲全立到場聊電影

宜蘭國際綠色影展今晚6點在羅東文化工場舉辦閉幕片播映，播放影片是台灣首部3D紀錄片《美力台灣3D》，同時邀請導演曲全立到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。