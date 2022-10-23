天氣轉涼有感 14縣市慎防強陣風 沿海較大風浪

中央氣象局對14縣市發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起嘉義至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪；台南、新北及基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。