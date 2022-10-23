天氣轉涼有感 14縣市慎防強陣風 沿海較大風浪
中央氣象局對14縣市發布陸上強風特報，東北季風增強，今晚起嘉義至桃園、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪；台南、新北及基隆北海岸沿海空曠地區亦有較強陣風。
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象局說，今天東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區晚起亦轉涼；東北部、東部及桃園以北 地區有陣雨，東南部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨或豪雨的機率， 東部地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。
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