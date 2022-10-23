宜蘭綠色影展今晚閉幕片《美力台灣3D》導演曲全立到場聊電影

宜蘭國際綠色影展今晚6點在羅東文化工場舉辦閉幕片播映，播放影片是台灣首部3D紀錄片《美力台灣3D》，同時邀請導演曲全立到場與大家聊電影。這部紀錄片花費近10年時間，曲導走遍台灣每個角落，從山林到海底，從鄉村到城市，將美麗寶島台灣記錄下來，值得一看。

宜蘭國際綠色影展邁入第12屆，是全國各縣市維持最長久的環保綠色影展，今年自9月24日至10月23日為期一個月，以移動電影院方式，深入縣內各鄉鎮市播映，希望透過宜蘭國際綠色影展，觸及更多民眾關心環保議題，將環保種子散布到每個角落。

移動電影院環遊宜蘭各鄉鎮市後，今晚又回到開幕最初的起點羅東文化工場，放映最後一部電影《美力台灣3D》是由曲全立拍攝的台灣首部3D紀錄片，紀錄台灣不再被記憶的美。

曲全立導演創立美力台灣3D行動電影院，花了將近10年走遍台灣的每個角落，從山林拍到海底，從鄉村拍到城市，不但有令人驚歎的美麗自然景觀，更記錄下超過百位傳承台灣傳統民間工藝的國寶級工匠。