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疫後生活旅客明顯回流 台鐵打造車站商場加強服務

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
松山站目前分別委外由米淇有限公司經營地下1樓MIKI PLAZA商場，以及由潤泰百益公司經營1至3樓CITY LINK商場，與台鐵局附業營運中心提供食、衣、住、行、育樂等服務。圖／台鐵提供
松山站目前分別委外由米淇有限公司經營地下1樓MIKI PLAZA商場，以及由潤泰百益公司經營1至3樓CITY LINK商場，與台鐵局附業營運中心提供食、衣、住、行、育樂等服務。圖／台鐵提供

疫情對民眾生活影響逐漸趨緩，台鐵局自今年8月起運量逐步回升，10月每日平均乘車人數近51.2萬人，尖峰日更超過55萬人。以中秋連續假期為例，今年每日乘車人數55.1萬人，較110年43.1萬人增加27.83%；國慶連假今年每日乘車人數59.1萬人，亦較110年52.1萬人增加13.27%。

隨著旅客回流，台鐵局表示，正同步加強站區服務，除防疫措施及旅運服務外，同時與商業空間經營廠商合作，提供旅客民眾最好的生活及活動場域。

台鐵局長杜微日前到松山車站大樓巡視車站管理及商場環境，對松山站清潔維護及電梯、電扶梯維養情形表示滿意，特別交待站方注意回流旅客潮，尤其無障礙服務一定要周詳到位。

松山站目前分別委外由米淇有限公司經營地下1樓MIKI PLAZA商場，以及由潤泰百益公司經營1至3樓CITY LINK商場，與台鐵局附業營運中心提供食、衣、住、行、育樂等多元服務。

杜微表示，台鐵商場及資產開發經營攸關機關歲入，且與民眾旅客互動頻密，像近來松山站商場的大鯨魚就引來許多關注，甚至成為打卡熱點。台鐵在113年公司成立之前，會詳細規畫資產開發模式，善用資源，並廣泛與公營單位及民間優良企業合作，努力提升各種績效，達到未來台鐵公司永續經營的目標。

資產開發中心總經理鄭珮綺說，商場每半年定期配合台北市消防局辦理大型消防演練，每個月另辦理2至3次大型環境消毒，以確保安全、衛生，提供安心消費環境。此外，10月16日商場消防偵煙器誤報，導致防火鐵捲門降下，杜微請經營廠商加強維護徹底預防，並以公共安全及食安衛生為首要考量。

台鐵

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