蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段 解除封閉開放通行
蘇花路廊受東北季風及熱帶性低氣壓共伴效應持續強降雨影響，昨晚雨勢不斷，公路總局四區處為了用路人安全，封閉台9丁線蘇澳至東澳路段，今天雨勢稍緩，目前已開放該路段通行。
昨天台9丁線蘇澳至東澳路段發生強降雨，3小時降雨量達198毫米，昨晚8時封閉，引導該路段車流改行駛台9線蘇花改，白牌機車採前導後護作業，在晚間10時執前導後護完成作業。
第四區養護工程處表示，今天清晨雨勢稍緩，立即出動預先進駐的警戒人員及機具進行巡查及清理沿線零星落石，上午7點解除封閉恢復正常通行，呼籲近期受東北季風影響，蘇花路廊已連續多日降雨，邊坡極不穩定，行駛山區公路請注意路況小心落石，強降雨期間非必要請勿進入山區公路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言