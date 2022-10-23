蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段 解除封閉開放通行

蘇花路廊受東北季風及熱帶性低氣壓共伴效應持續強降雨影響，昨晚雨勢不斷，公路總局四區處為了用路人安全，封閉台9丁線蘇澳至東澳路段，今天雨勢稍緩，目前已開放該路段通行。

昨天台9丁線蘇澳至東澳路段發生強降雨，3小時降雨量達198毫米，昨晚8時封閉，引導該路段車流改行駛台9線蘇花改，白牌機車採前導後護作業，在晚間10時執前導後護完成作業。

第四區養護工程處表示，今天清晨雨勢稍緩，立即出動預先進駐的警戒人員及機具進行巡查及清理沿線零星落石，上午7點解除封閉恢復正常通行，呼籲近期受東北季風影響，蘇花路廊已連續多日降雨，邊坡極不穩定，行駛山區公路請注意路況小心落石，強降雨期間非必要請勿進入山區公路。