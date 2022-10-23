今天濕冷 彭啟明：近期可能颱風生成 下周末防共伴雨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，如預期這波的雨勢和上周等級差了很多，最大雨勢在宜蘭的南澳鄉，最大超過400毫米。預計東北季風增強當中，後頭有偏乾冷空氣，到了晚上雨勢會逐步減緩。

彭啟明說，預計下周都還是東北風型的天氣，相對之下天氣較穩定，只有迎風面雲量較多偶雨，下周可能還有低壓或颱風生成，下周末可能又再有類似的共伴雨勢出現。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天下午受到熱帶性低氣壓外圍水氣移入、與東北部地形、東北風交會影響，北部、東半部都有較明顯的強降雨、雷雨發生，尤其是在宜蘭的東澳嶺又再次達到短時的大豪雨等級。

柯聿寧說，由於這次的環境條件與上個周末有些差別，主要在東南方的水氣與東北風交會的情況相對較弱，因此強降雨的持續時間較短，不過宜蘭單點從昨天到今天還是有累積了400多毫米的雨量。

今天雖然強降雨的機會降低，柯聿寧說，但在南方水氣持續北上、東北季風增強的環境下，北部感受濕冷，迎風面的北海岸到東北角、宜蘭等地區仍然會累積較多的雨量，中部地區清晨到上午的雲量也偏多、偶有毛毛雨，只有南部較晴朗。

不過，南部山區今天午後也有一些對流發展帶來短暫雨或雷雨的機會，柯聿寧說，建議這幾天非必要勿前往宜蘭附近的山區，今天到南部山區活動也要留意天氣變化。

柯聿寧表示，預計明後兩天仍受東北季風影響，大氣中層有乾空氣移入，迎風面降雨將明顯減少，中北部因雲量減少，夜晚到清晨局部空曠地區、山或丘陵間的低地有輻射冷卻作用，低溫可能降至16-18度，早晚仍要留意溫度的降幅。

他說，天氣稍微有點變數的是南部地區，模式預報在南部低層大氣有些水氣存在，早晚的低雲雲量可能較多。