快訊

滿足口欲又能防止血糖飆升 營養師教怎麼吃點心可控制血糖

一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？

波蘭油輪二副姚妙舟之死 見證當年台灣的陸洋兩套標準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今天濕冷 彭啟明：近期可能颱風生成 下周末防共伴雨勢

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
南方水氣持續北上、東北季風增強的環境下，北部感受濕冷。本報資料照片
南方水氣持續北上、東北季風增強的環境下，北部感受濕冷。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，如預期這波的雨勢和上周等級差了很多，最大雨勢在宜蘭的南澳鄉，最大超過400毫米。預計東北季風增強當中，後頭有偏乾冷空氣，到了晚上雨勢會逐步減緩。

彭啟明說，預計下周都還是東北風型的天氣，相對之下天氣較穩定，只有迎風面雲量較多偶雨，下周可能還有低壓或颱風生成，下周末可能又再有類似的共伴雨勢出現。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天下午受到熱帶性低氣壓外圍水氣移入、與東北部地形、東北風交會影響，北部、東半部都有較明顯的強降雨、雷雨發生，尤其是在宜蘭的東澳嶺又再次達到短時的大豪雨等級。

柯聿寧說，由於這次的環境條件與上個周末有些差別，主要在東南方的水氣與東北風交會的情況相對較弱，因此強降雨的持續時間較短，不過宜蘭單點從昨天到今天還是有累積了400多毫米的雨量。

今天雖然強降雨的機會降低，柯聿寧說，但在南方水氣持續北上、東北季風增強的環境下，北部感受濕冷，迎風面的北海岸到東北角、宜蘭等地區仍然會累積較多的雨量，中部地區清晨到上午的雲量也偏多、偶有毛毛雨，只有南部較晴朗。

不過，南部山區今天午後也有一些對流發展帶來短暫雨或雷雨的機會，柯聿寧說，建議這幾天非必要勿前往宜蘭附近的山區，今天到南部山區活動也要留意天氣變化。

柯聿寧表示，預計明後兩天仍受東北季風影響，大氣中層有乾空氣移入，迎風面降雨將明顯減少，中北部因雲量減少，夜晚到清晨局部空曠地區、山或丘陵間的低地有輻射冷卻作用，低溫可能降至16-18度，早晚仍要留意溫度的降幅。

他說，天氣稍微有點變數的是南部地區，模式預報在南部低層大氣有些水氣存在，早晚的低雲雲量可能較多。

柯聿寧說，周三到周四東北季風減弱，轉偏東到東北風環境，各地的天氣狀況與周一、周二類似，白天溫度會回升2-3度，預估周末期間在菲律賓到南海有熱帶擾動發展，導致海峽的東北風又會再度增強，而熱帶擾動外圍的水氣可能在下周日北上至台灣附近，建議可以把握明天到周五整體水氣相對少、較穩定的天氣。

南方水氣持續北上、東北季風增強的環境下，北部感受濕冷。本報資料照片
南方水氣持續北上、東北季風增強的環境下，北部感受濕冷。本報資料照片

東北風 天氣動態 颱風

延伸閱讀

一張圖看周末天氣 彭啟明：今晚到明晨雨勢更明顯

颱風將生成 彭啟明：預期共伴效應 將對台灣明顯影響

最後一波炎熱天氣？ 彭啟明：下周三轉換 「大盤是往降溫走」

彭啟明：天氣系統仍活躍 10月有機會生成秋颱

相關新聞

今天濕冷 彭啟明：近期可能颱風生成 下周末防共伴雨勢

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，如預期這波的雨勢和上周等級差了很多，最大雨勢在宜蘭的南澳鄉，最...

火雞肉飯大比拚！網友熱議嘉義十大火雞肉飯 第一名總大排長龍

想到家鄉，每個人心中都有一道美食，乘載著家鄉的總總回憶。在嘉義人的心中，火雞肉飯也是這樣的存在，不只是日常填飽肚子必備，更是代表著家鄉的味道。

白天防較大雨勢 吳德榮：今天冷空氣南下 濕涼微冷

今晨北台灣已有明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，此波共伴效應帶來的最...

蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段 解除封閉開放通行

蘇花路廊受東北季風及熱帶性低氣壓共伴效應持續強降雨影響，昨晚雨勢不斷，公路總局四區處為了用路人安全，封閉台9丁線蘇澳至東...

台鐵運量逐步回升 10月每日51.2萬人乘車

隨著逐漸邁入COVID-19後疫情時代，台鐵運量逐步回升，根據台鐵統計10月每日平均乘車人數近51.2萬人，尖峰日更超過...

永續再生新時尚 日本設計大師皆川明海外首展在高美館

高美館與日本當代設計大師皆川明及創立的minä perhonen合作，推出《minä perhonen /皆川明 つづく...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。