白天防較大雨勢 吳德榮：今天冷空氣南下 濕涼微冷

今晨北台灣已有明顯降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，此波共伴效應帶來的最大雨量雖不及上波，但也已超過430毫米、在宜蘭南澳鄉。

他說，今天白天迎風面仍有較大雨勢，尤其東北部、北海岸、及北部山區；對含水量已達臨界值的山區，仍有致災的威脅。背風面新竹以南大多為多雲時晴，偶有局部短暫飄雨的機率。

今天冷空氣南下，吳德榮說，北台灣氣溫漸降、濕涼微冷，中南部氣溫略下降。北部18至25度，中部20至31度，南部21至32度，東部19至29度。

吳德榮說，明天起至周四天氣好轉，各地大多晴時多雲；東北部及山區偶有零星少量飄雨的機率。明天、周二北台灣白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；周三、周四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。明晨至周三晨平地最低氣溫大約降至17度左右。

吳德榮說，周五、周六迎風面水氣增多，大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲，氣溫逐日回升。