不只最美菜市場 荷蘭MVRDV推動傳統市場轉型食農教育

聯合報／ 記者陳宛茜／專題即時報導
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美菜市場」美名。記者陳宛茜／攝影
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美菜市場」美名。記者陳宛茜／攝影

走進百年歷史的萬華新富市場，近百個攤位掛上「親子市場」的Q版招牌，攤商化為招牌中笑咪咪的卡通造型人物；這裡已轉型成「市場小學」，不時便會有國小學生來這裡「上課」、跟攤販學習食材的奧秘。走進甫開幕的台南新化果菜市場，屋頂變身為一片巨大的公共綠地，和周圍起伏的山巒線條遙相呼應。在這兩個傳統市場，「菜市場」不只是買菜，還是親子共遊的觀光景點，以及推動食農教育的重要基地。

超市超商崛起，當現代人以為傳統市場就要走進歷史，卻有不少傳統市場透過設計改造注入新的靈魂，吸引年輕世代走進市場。忠泰建築文化藝術基金會進駐萬華新富市場，將此一歷史逾百年的傳統市場，轉型為推廣在地常民文化與傳統市場價值的文化與教育基地。由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將果菜批發市場重新定位為觀光景點和食農教育基地。

傳統批發市場多採用簡單的金屬棚架，MVRDV則對此一模式大膽提出挑戰，在新化果菜市場屋頂植栽大片綠地，被菜籃族封為「全台最美菜市場」。MVRDV台灣項目總監廖慧昕表示，此一設計打破果菜市場必須是「大盒子」的迷思，並透過農作屋頂將優美的田園風光帶進傳統市場。從地面穿透屋頂的白色屋子，未來將成為有機小農聚會和食農教育的場所。

綠屋頂不只賦予新化果菜市場觀光休閒功能，還讓傳統市場變身「綠建築」。與MVRDV合作的建築師李麗如表示，MVRDV為新化果菜市場設計簡單而開放的結構，市場挑高的空間提供了充足的自然通風，屋頂上鋪蓋的土壤和植被則為建築降溫，即使在炎夏也可以帶來舒適的體感。

當屋頂的高度逐步降低，在東端與地面相接，人們沿此登上屋頂沉浸在美麗的田園風景中。廖慧昕表示，此一綠屋頂將成為有機小農聚會空間、以及讓民眾了解營養午餐來源等食農教育的教育空間，希望「全台最美市場」可以透過教育，讓全台的市場都變得更美、更豐富多元。

2017年MVRDV贏得台南新化果菜市場競圖，五年的設計與興建過程中，歷經新冠肺炎與俄烏戰爭。在荷蘭工作近20年的廖慧昕表示，俄烏戰爭改變全球食物供應鏈，促使歐洲人重新重視食農教育，也讓傳統市場在現代生活中找到新的角色定位。「菜市場不只是菜市場」，更包含觀光、食農教育等多元功能。

過去荷蘭只有市集、沒有市場。廖慧昕表示，數年前荷蘭制定新法規，露天販賣的食物必須有屋頂屏障。此項法規促使MVRDV在鹿特丹打造住商結合的拱型市場Markthal。MVRDV透過設計巧思將公寓與市場結合，並加入屋頂彩繪等藝術設計，光2018年一年便吸引800萬人次，讓鹿特丹躍升荷蘭第二大觀光都市。此次MVRDV將台南新化果菜市場加上綠屋頂，希望透過設計翻轉傳統市場，讓此地成為國內外旅客跨出城市觀光走向農業鄉鎮的新起點。

廖慧昕觀察，疫情與戰爭阻斷全球農業的供應鏈，導致歐洲糧食面臨短缺，各國都被迫重新檢視農業是否可以自給自足、不仰賴他國，食農教育將是未來重要的趨勢。她表示，台南是美食之都，新化果菜市場也被定位為嘉南區域性農產批發樞紐，是食農教育最好的發聲空間。

忠泰建築文化藝術基金會2017年進駐萬華新富市場，以「新富町文化市場」為名，將歷史逾百年的傳統市場轉型為教育和文化基地。超市超商無法滿足民眾對食材知識的渴求，新富市場每一攤攤主都擁有深厚的食材知識。新富町目前推動「小小市場人培力計畫」等計畫，以各種課程、工作坊、營隊，陪伴市場裡外的孩子一起學習在地食材、探找菜市場及地方共生的重要價值。甚至打造實境遊戲「超味覺料理大賽」，邀民眾透過尋找食材、踏遍新富市場與周圍的龍山寺街區。

由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地。記者陳宛茜／攝影
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地。記者陳宛茜／攝影
擁有百年歷史的萬華傳統市場新富市場轉型成「市場小學」，近百個攤位都掛上「親子市場」的Q版招牌，歡迎學生來這裡上課。記者陳宛茜／攝影
擁有百年歷史的萬華傳統市場新富市場轉型成「市場小學」，近百個攤位都掛上「親子市場」的Q版招牌，歡迎學生來這裡上課。記者陳宛茜／攝影
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地。記者陳宛茜／攝影
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地。記者陳宛茜／攝影
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地。記者陳宛茜／攝影
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地。記者陳宛茜／攝影
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供
由荷蘭建築事務所MVRDV操刀設計的台南新化果菜市場，透過在屋頂打造大片綠地，將原本的果菜批發市場轉型為觀光景點和食農教育基地，贏得「全台最美市場」美譽。圖／MVRDV提供

食農教育 傳統市場

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